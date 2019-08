Casamicciola Terme, l’incantevole porto turistico dell’Isola di Ischia

editato in: da

Nella splendida Isola di Ischia, la celebre “Isola Verde”, spicca il comune di Casamicciola Terme, un vero paradiso termale e balneare affacciato sul mare e abbracciato dalle verdi colline.

Come dice il nome stesso, punta di diamante del paese sono le acque termali curative, riconosciute da secoli in tutto il mondo per le loro benefiche proprietà.

Tappa obbligata durante un soggiorno a Casamicciola sono quindi i Giardini termali di Castiglione, uno dei parchi termali più antichi di Ischia, che regalano un’esperienza di benessere grazie alle 10 piscine continuamente rigenerate, le saune naturali e l’accesso privato al mare. Se decidete, poi, di raggiungere il complesso con la funicolare, potrete godere anche di una splendida vista panoramica sull’azzurro del mare e il verde della costa.

Altra oasi di relax, non distante da Castiglione, è il Parco Termale del Bagnitiello con le sue vasche termali direttamente in mare. Questa particolarità offre l’occasione di provare piacevoli sensazioni contrastanti beneficiando di bagni freddi e caldi in acqua salata e dolce allo stesso tempo.

Terme dicevamo, ma non soltanto. Il mare e la natura sono altre meraviglie che Casamicciola regala ai suoi visitatori.

Lasciatevi incantare da una passeggiata, magari al tramonto, lungo la Marina dove eleganti palazzine di fine Ottocento in stile liberty si affacciano sul Corso Luigi Manzi. La Piazzetta, recentemente ristrutturata, è il cuore pulsante del paese dove si ritrovano residenti e visitatori per una piacevole sosta allietati dalla brezza del mare. Inoltre, sia in estate che nel periodo natalizio, qui ha luogo la maggior parte degli eventi turistici.

Il porto turistico è l’approdo più importante di tutta Ischia ed è fortemente legato al diportismo nautico.

Se amate il mare potrete fare tuffi e rilassarvi al sole sulle spiagge sabbiose. Se invece amate la montagna e le escursioni sono davvero molte le possibilità che i dintorni di Casamicciola offrono, a partire dal Bosco della Maddalena, polmone verde dell’isola.

I 44 ettari di bosco, conosciuti anche con il nome di Cretaio o Monte Rotaro, creano un ambiente unico punteggiato da lecci, pini e castagni e da un sottobosco ricco di macchia mediterranea.

Lungo i sentieri che conducono alla cima del vulcano, si possono ammirare alcune fumarole (piccole bocche vulcaniche) impreziosite dal “Papiro delle Fumarole”, rara pianta che cresce soltanto in questo particolare microclima.

Dalla parte più alta della pineta si gode di una vista mozzafiato sul porto di Ischia e sul Castello Aragonese.

Altra escursione molto interessante è quella che conduce al Monte Epomeo, luogo mitologico e montagna più alta di Ischia con i suoi 789 metri di altezza.

Casamicciola Terme è la località ideale per coniugare una vacanza al mare, la passione per le escursioni in montagna e il benessere regalato dalle acque termali curative.