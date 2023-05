Ruta de las Caras, il cammino più originale della Spagna

Trascorrere una bella giornata all’aria aperta, magari in famiglia, è sempre un’avventura meravigliosa : se poi la location è un connubio di sorprese, allora il divertimento è assicurato. La meta perfetta per vivere un’esperienza diversa dal solito si trova in Spagna. È qui che si dipana un cammino curioso e originale, alla portata di tutti e senza alcun dubbio ricco di fascino. Si tratta della Ruta de las Caras , andiamo alla sua scoperta.

Ruta de las Caras, perla spagnola

Amate camminare nella natura e ammirare splendidi paesaggi? Non potrete che restare incantati dalle tante meraviglie che si snodano lungo l'itinerario spagnolo: Ruta de las Caras è poco più di una semplice passeggiata, breve e priva di qualsivoglia difficoltà, tanto da essere perfetta per grandi e piccini, ma anche per chi vuole percorrerla in compagnia del proprio fedele amico a quattro zampe. Siamo a poca distanza da Buendia, piccolo villaggio situato nel cuore della regione autonoma di Castiglia-La Mancia. Nei pressi del centro abitato, una diga convoglia le acque dei fiumi Guadiela e Mayor in un bacino artificiale che fa da sfondo al cammino.

In questa cornice, è la natura a farla da padrone: sulle sponde del lago c'è una rigogliosa pineta che racchiude uno splendido segreto. Vi si celano, infatti, ben 18 sculture e bassorilievi scolpiti nella roccia, che raffigurano delle enormi facce. Non a caso il sentiero che le unisce si chiama Ruta de las Caras, che potremmo tradurre con l'espressione "itinerario dei volti". Le sculture sono state costruite a partire dagli anni '90 e sono davvero imponenti, dal momento che misurano da uno a sei metri di altezza. Alcune di esse hanno richiesto anni di duro lavoro, ma ne è valsa davvero la pena.

Ogni scultura ha un significato: ci sono bassorilievi che rappresentano la croce templare, la moneta della vita e la spirale dello stregone, ma le opere più affascinanti sono sicuramente i volti. Uno di essi assomiglia a Beethoven, altri invece raffigurano divinità e figure spirituali come l'imponente statua di Maitreya, alta ben 4,5 metri, o quella di Krishna. C'è persino un gigantesco teschio dall'aspetto decisamente inquietante, mentre sul fronte opposto c'è la Dama del Pantano, un sereno vis di donna che al tramonto si colora d'oro.

Cosa vedere nei pressi di Ruta de las Caras

Ruta de las Caras, in Spagna, è un cammino facilissimo, di appena 2 km e mezzo: per chi volesse cimentarsi in qualcosa di un po' più impegnativo, c'è un percorso ad anello (lungo circa 14 km e mezzo) che parte dal borgo di Buendia per giungere sulle sponde del lago, addentrarsi nella pineta per ammirare i giganteschi volti e poi tornare sui suoi passi. Lungo questo itinerario, potete fermarvi qualche minuto ad osservare il panorama mozzafiato dal belvedere di Peña de la Virgen, da cui lo sguardo si spinge sulle acque cristalline del bacino e oltre.

Per riposare un po', approfittando magari di una calda giornata estiva, non resta che stendersi al sole sulle rive del lago (e - perché no? - concedersi anche un tuffo rinfrescante). Ma ci sono molte altre bellezze da visitare, nei dintorni. Se volete fare un tuffo indietro nel tempo, la meta giusta è il sito archeologico di Ercavica, dove sono conservati i resti di un'antica città romana. Mentre presso il Parco Archeologico di Recopolis potrete ammirare le rovine di una delle città più importanti del regno dei Visigoti. È una vera meraviglia.