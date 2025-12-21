Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

Quando si parla di presepi, la mente corre subito a quelli viventi, alle installazioni monumentali o alle versioni più intime e tradizionali allestite nelle chiese e nelle piazze. A Villalago, invece, il Natale prende vita in un modo inaspettato, scendendo sotto la superficie dell’acqua e trasformando il lago di San Domenico in un palcoscenico silenzioso e suggestivo.

Questa tradizione, che si rinnova da diversi anni, si svolge il 26 dicembre, appena dopo il tramonto. È proprio in quel momento, quando la luce del giorno lascia spazio al crepuscolo e l’atmosfera si fa più raccolta, che il lago diventa il cuore pulsante di una celebrazione unica nel suo genere. Le acque calme del lago di San Domenico, poco distante dal centro abitato di Villalago, accolgono una manifestazione che riesce a fondere spiritualità, natura e spettacolo in un equilibrio raro.

Una tradizione nata dalla passione

L’organizzazione del presepe subacqueo è affidata al Tortuga Club Teramo, che ogni anno cura l’evento con grande dedizione, in collaborazione con il Comune di Villalago e con MSP Italia: si tratta di un vero e proprio rito collettivo che coinvolge subacquei esperti, istituzioni e comunità locale, uniti dal desiderio di mantenere viva una tradizione che rende il Natale ancora più speciale.

Il momento più emozionante è senza dubbio la processione sulle acque del lago. I sub, illuminati dalle fiaccole che circondano lo specchio d’acqua, avanzano lentamente sulla superficie trasportando le statue sacre su apposite zattere. È una scena di grande impatto visivo e simbolico: il silenzio del lago, interrotto soltanto dai riflessi tremolanti delle luci, accompagna il viaggio solenne verso il punto in cui le statue verranno adagiate sul fondale.

Le statue e il loro dialogo con il lago

Il presepe subacqueo di Villalago è composto da sei statue in ceramica, realizzate dall’Istituto d’Arte di Castelli, in provincia di Teramo. Ogni figura è il risultato di un accurato lavoro artigianale e rappresenta uno dei protagonisti della Natività: i tre Re Magi, San Giuseppe, la Madonna e Gesù Bambino.

Ogni anno i sub si occupano del riposizionamento delle statue di San Giuseppe, della Madonna e di Gesù Bambino nel loro sito subacqueo, un gesto che assume il valore di una custodia simbolica. Sotto la superficie, il presepe continua a esistere in una dimensione nascosta, quasi segreta, visibile solo a chi si immerge o a chi partecipa idealmente al rito collettivo.

Tutto intorno, la cornice è resa ancora più suggestiva dalla presenza di ceri accesi lungo le rive del lago e da spettacolari fuochi d’artificio che illuminano il cielo notturno. Non a caso, un simile evento è considerato unico nel suo genere in tutto l’Appennino.

Dove si trova Villalago e come arrivare

Villalago è un piccolo gioiello incastonato nel cuore dell’Abruzzo, in provincia dell’Aquila. Con meno di 500 abitanti, si sviluppa lungo le suggestive Gole del Sagittario, alle pendici del Monte Genzana. La sua posizione, tanto affascinante quanto particolare, contribuisce a rendere l’esperienza del presepe subacqueo ancora più intensa, perché chi arriva fin qui ha la sensazione di entrare in un luogo fuori dal tempo.

Il borgo è accessibile in auto o tramite mezzi pubblici, poiché la stazione ferroviaria più vicina è quella di Sulmona. Da lì è necessario proseguire in autobus, seguendo un percorso che già di per sé anticipa la bellezza del luogo. Per chi viaggia in auto, Villalago è attraversata dalla strada provinciale SP479, che si imbocca dall’uscita di Cocullo dell’autostrada A25, seguendo poi le indicazioni per il centro.