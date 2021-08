E tu, dormiresti mai in un colon gigante?

editato in: da

Di alloggi stravaganti pronti ad accogliere i viaggiatori, il mondo ne è pieno. Del resto sono proprio loro, in alcuni casi, che determinano la scelta della destinazione. Ci sono gli hotel tematici, che ci permettono di vivere esperienze davvero uniche, ci sono le abitazioni immerse nella natura, che con essa si mimetizzano, e poi ci sono strutture bizzarri e particolari, per forme e architetture, che garantiscono esperienze davvero speciali.

Possiamo dirlo: c’è un’abitazione perfetta per ognuno di noi, lì fuori, in grado di soddisfare le nostre esigenze e i gusti personali. Ma se credete di aver visto tutto vi sbagliate, perché in Belgio esiste un hotel a forma di colon.

Perché mai una persona dovrebbe desiderare di dormire in un alloggio a forma del nostro tratto terminale dell’apparato digerente, non ci è ancora chiaro. Però ammettiamolo, non si può dire che l’idea del CasAnus Hotel, questo il suo nome, non sia originale. La vera domanda è: voi ci dormireste?

Il CasAnus si trova in Belgio, esattamente a 40 chilometri da Ghent e a circa un’ora da Bruxelles. L’alloggio è stato costruito all’interno del parco artistico Stekene il Verbeke Foundation Art Park, tra diverse opere d’arte. Il motivo? Anche questo alloggio, in realtà, è un’installazione artistica.

La scultura gigante che riproduce il sistema digerente, e che termina con un ano, è stata realizzata dall’artista olandese Joep Van Lieshout, celebre in tutto il mondo per le sue opere forti ed esplicite. Ma renderla solo visibile dall’esterno non era abbastanza, così è stato scelto di trasformare CasAnus in un hotel per chi è alla ricerca di un’esperienza di viaggio singolare.

Niente strane riproduzioni all’interno, però. L’alloggio è caratterizzato da una camera da letto, arredata in stile minimal e dotata di elementi essenziali come acqua e corrente elettrica, e un bagno. Le finestre dell’hotel, che affacciano direttamente sul parco, potrebbero creare una situazione romantica per gli ospiti, a patto che si ci si dimentichi di star dormendo dentro a un colon.

Comunque l’idea è piaciuta, e neanche poco. Basta guardare le recensioni sul web lasciate dai viaggiatori che hanno alloggiato all’interno del CasAnus per capire che, tutto sommato, dormire in un colon non è poi così male, anche se non è propriamente economico. Il prezzo, infatti, è di circa 120 euro a notte.