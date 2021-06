Un sogno a occhi aperti: dormire in un baccello in mezzo al mare

editato in: da

Grandissimi, in versione mini, con vista mare o immersi completamente nella natura, questi sono gli alloggi che più ci piacciono, gli stessi che sono in grado di determinare la nostra intera avventura di viaggio. Non stupisce quindi che, sempre più persone, scelgano una vacanza a partire dall’hotel. A patto che sia unico nel suo genere.

E poi c’è anche chi, invece, ha fatto di un alloggio di lusso, itinerante e galleggiante, una vera e propria esperienza di viaggio. Avete mai sentito parlare di Anthenea? Si tratta del primo eco hotel al mondo composto da una sola e grande suite, posta all’interno di una sfera capace di galleggiare sul mare.

Alimentato al 100% da energia solare, questo baccello bianco dal design moderno e minimale si adatta a qualsiasi ambiente marino e può spostarsi da una parte all’altra del mare anche se alla guida non c’è un navigatore non esperto. È inaffondabile, ha una vista incredibile ed è autosufficiente: è l’alloggio del futuro, ed è anche incredibilmente bello.

All’origine di questo futuristico progetto c’è il sogno di Jean-Michel Ducancelle, architetto navale, di consentire alle persone di avere un contatto diretto e immersivo con l’ambiente marino, rispettandolo. Ispirato al pod galleggiante di James Bond nel film The Spy Who Loved Me del 1977, Anthenea è una soluzione unica nel suo genere, un habitat galleggiante che rispetta l’ambiente e che consente ai viaggiatori di vivere un sogno. E se un giorno si potesse vivere qu?

La sfera ospita un design di lusso con mobili automatizzati e una struttura energicamente autosufficiente. A bordo del baccello ci sono tutti i comfort che possiamo trovare negli hotel di lusso, come i letti rotondi king size, la vasca idromassaggio e una vista pazzesca, non solo sul mare ma anche sugli ambienti sottomarini grazie ad ampie e suggestive finestre.

Anthenea è l’esperienza che tutti ci meritiamo, un vero e proprio sogno in tutti i sensi, visto anche il costo proibitivo. L’eco-hotel può essere acquistato sia da albergatori che da privati al costo di 450.00 euro.

In alternativa è possibile monitorare i resort nel mondo che hanno scelto di arricchire la loro struttura con queste suite galleggianti per poter vivere l’esperienza unica.