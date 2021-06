Questo è il “cafè” con vista più bello del mondo

editato in: da

Cosa spinge un viaggiatore a programmare il suo prossimo viaggio? Non solo la bellezza di una destinazione, quanto più la possibilità di vivere esperienze originali e inedite, sensoriali ed emozionanti. Ed è vero che, indipendentemente dai chilometri fatti, basta scegliere il luogo giusto per vivere un’avventura indimenticabile.

Il Mountain Cafè ne è la prova: grazie alla posizione geografica strategica, un panorama d’eccezione e un design incredibile, anche una semplice pausa caffè in viaggio può trasformarsi in un’esperienza da conservare nella mente, nel cuore e sul proprio smartphone.

L’indirizzo da segnare in agenda è il Mountain Cafè di Salt. Situato alle pendici della città della Giordania, che un tempo fu capitale, questo locale offre una delle viste più incantevoli del territorio ed è un punto di partenza perfetto per raggiungere anche la capitale Amman che dista appena 25 km.

Salt è una città incredibile che non smette mai di stupire. Arroccata sulla cima delle montagne, conserva un patrimonio storico immenso, soprattutto come capitale regionale dell’Impero Ottomano.

Dalla piazza centrale si snodano strade e vicoli che portano alla scoperta delle vecchie case cittadine contraddistinte da uno stile architettonico unico. Alcune di queste case, per la loro importanza storica e culturale, sono candidate a entrare nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Il ricco centro storico in stile ottomano è una vera delizia per gli occhi. Salt in passato era il centro amministrativo della regione, ma dopo la nascita della Transgiordania la capitale è diventata Amman. Rispetto a a questa però, Salt non ha vissuto la modernizzazione dell’attuale capitale e così oggi conserva così gran parte del suo fascino storico.

Musei, chiese, moschee, mercati e botteghe: il centro storico di Salt sembra un museo a cielo aperto che non ha subìto il trascorrere del tempo.

Ed è proprio in questo contesto, di per sé già incredibile, che si colloca una deliziosa caffetteria che vuole essere molto di più di un bar di passaggio.

Il Mountain Cafè è nato proprio per regalare un’esperienza a tutti i viaggiatori che si recano nella prima capitale della Transgiordania, per ammirare lo splendido panorama seduti comodamente all’interno di una bolla trasparente collocata su una terrazza, a sorseggiare caffè o un cocktail.