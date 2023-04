Queste antiche case dei pescatori sono state trasformate in un hotel sul mare

Fonte: iStock Tonnara di Scopello

C’è un luogo, incastonato tra le scogliere alla stregua di un gioiello prezioso, che sembra uscito da una fiaba. Un posto estraneo alle leggi del tempo che scandiscono i giorni e la quotidianità e che segue solo il ritmo delle onde del mare che delicatamente si infrangono sul litorale.

Un luogo che parla di un passato glorioso che appartiene a una terra meravigliosa, quella nostrana, e che ogni giorno lo evoca con le tante testimonianze che puntellano l’intera regione. Questo luogo si trova in Sicilia, e più precisamente a Scopello.

Proprio qui, nella località costiera italiana appartenente al comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, le antiche case dei pescatori sono state trasformate in un hotel sul mare per vivere un sogno antico e straordinario. Pronti a partire?

Benvenuti nella Tonnara di Scopello

Le avventure di viaggio, ormai lo sappiamo, passano anche per gli alloggi. Case sull’albero, baite con vista, hotel a tema e strutture ricettive sensazionali, infatti, ogni giorno si impegnano a trasformare i desideri dei viaggiatori in una realtà incredibile tutta da vivere e da condividere. Ed è proprio di una realtà così che vogliamo parlarvi oggi. Di un luogo tutto italiano che offre una delle esperienze più incredibili di sempre da vivere nel nostro Stivale.

Il nostro viaggio di oggi ci conduce nella suggestiva Scopello, una località costiera italiana celebre per i pittoreschi faraglioni, per le acque limpide e cristalline e per il suo baglio. Proprio qui, incastonata nel litorale come fosse un tesoro prezioso, c’è l’ultima grande testimonianza di un passato che ha reso celebre l’intera regione.

La costa, infatti, ospita la Tonnara di Scopello, una delle più importanti e antiche di tutta la Sicilia. Raggiungerla permette di accedere al museo a cielo aperto che conserva la storia dei pescatori, che per secoli hanno praticato la pesca del tonno, e quella del Mediterraneo.

Ma non è tutto perché il complesso che affaccia sul mare, e che è circondato dagli splendidi faraglioni che emergono dall’acqua turchese, è anche un hotel. E dormire qui, ve lo assicuriamo, è un’esperienza da sogno.

Dormire nelle antiche case dei pescatori

Nel punto esatto dove il mare incontra la costa mediterranea si erge questo incredibile complesso, quello in cui un tempo i pescatori si riunivano e lavoravano. Proprio quelle che erano le loro case, oggi, sono state trasformate in dimore straordinarie dove è possibile vivere e indagare la relazione che esiste da secoli tra l’antica tradizione siciliana della pesca e il patrimonio naturalistico della costa mediterranea.

Sono 15, in totale, gli appartamenti che si snodano all’interno del complesso, e che sono prenotabili attraverso il sito ufficiale della Tonnara di Scopello. Tutti sono stati riadattati agli ambienti preesistenti rispettando la struttura e la storia che gli appartiene. Non troverete, al loro interno, la linea telefonica, il televisore o la connessione. A farvi compagnia ci sarà però il mare, quel sul quale tutte le dimore si affacciano, e il rumore delle onde che scandiscono il tempo in questo paradiso terrestre.

Vi basterà aprire la finestra, e da quella contemplare il paesaggio circostante, per vivere un’esperienza di lusso, quella che affaccia su un panorama lussureggiante che si perde tra le mille sfumature di blu.