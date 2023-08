Cosa fare in Sardegna a cinque minuti da Cagliari

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Trascorrere una vacanza in Sardegna significa immergersi in una terra straordinaria, ricca di fascino e caratteristiche uniche. Con le sue origini millenarie, quest’isola è un tesoro di storia, cultura e tradizioni che non troverai altrove.

Cagliari, il suo capoluogo, è una città vivace e vibrante che racchiude in sé un grande patrimonio culturale, come il suo antico anfiteatro romano, le sue stradine medievali e la sua maestosa Cattedrale di Santa Maria.

Ma ciò che rende la Sardegna ancora più affascinante sono i suoi dintorni, ricchi di contrasti e pieni di sorprese inaspettate. Noi abbiamo individuato quattro luoghi che non potrai assolutamente perdere durante il tuo prossimo viaggio.

Poetto: una meraviglia da scoprire

Poetto è una delle spiagge più rinomate di Cagliari. Si estende per circa 8 km, dalla Sella del Diavolo fino alla costa di Quartu Sant’Elena. Una meta ambita, sia dai turisti sia dagli abitanti del luogo, per la sua meravigliosa spiaggia, con la sua sabbia dorata e le acque cristalline.

La bellezza incontaminata dei suoi paesaggi si unisce all’ampia scelta di strutture balneari, ristoranti e bar lungo la costa, che offrono servizi e momenti di svago. Inoltre, è famosa per essere uno dei luoghi più ventosi della Sardegna, una vera delizia per gli appassionati di sport acquatici come kitesurf, windsurf e vela.

Un piatto tipico che vale la pena assaggiare è la fregola con le arselle. Questa prelibatezza culinaria riesce a catturare il vero sapore del mare e viene preparata con maestria, “rotolando” la semola all’interno di un ampio contenitore e poi tostata per aggiungere un tocco in più di gusto.

Capoterra: un’avventura nella natura selvaggia

Capoterra, un caratteristico comune situato a soli 20 chilometri da Cagliari, è una meta che ti sorprenderà con la sua combinazione unica di attrazioni naturali e culturali.

Tra le meraviglie nascoste di questa località si trova il suggestivo Lago Poggio dei Pini, un’oasi protetta immersa in una natura rigogliosa. Qui potrai passeggiare lungo le rive, ammirando la fauna selvatica e la grande varietà di uccelli che vi abitano. Inoltre, è un’ottima location per praticare attività come la pesca, il kayak e il birdwatching.

Nora: un incantevole borgo marinaro

Nora, situata a circa 40 chilometri da Cagliari, è una città antichissima e dalla bellezza senza tempo, che ti catturerà dal primo istante. Venne fondata dai Fenici nel lontano VIII secolo a.C., e plasmata successivamente dalla dominazione romana.

Il sito archeologico del borgo ospita i resti di strade antiche, terme, un anfiteatro e un tempio romano, che testimoniano l’importanza e la prosperità che aveva all’epoca.

Ma non è solo la sua ricchezza storica a stupire. Nora è anche celebre per le sue spiagge incantevoli e le acque limpide che le fanno da cornice, creando un perfetto connubio tra cultura e paesaggi eccezionali.

Carloforte: un gioiello mediterraneo sull’isola di San Pietro

Carloforte, situato a 90 chilometri da Cagliari, ti conquisterà con le sue meravigliose spiagge e i siti storici.

Grazie alla sua posizione privilegiata nell’Arcipelago del Sulcis, la città offre tante possibilità per praticare attività all’aperto. Potrai esplorare le splendide calette, fare avventurose immersioni in acque cristalline o semplicemente rilassarti sulla spiaggia.

È affascinante scoprire come Carloforte, l’unico centro abitato dell’Isola di San Pietro, abbia mantenuto intatto il suo legame con la popolazione ligure che vi giunse nel lontano 1738. Ancora oggi, il dialetto locale è simile al genovese, testimonianza vivente di questa antica connessione.

Ma non è solo nella lingua che se ne possono trovare tracce. Infatti, l’architettura degli edifici rivela anch’essa forti influenze genovesi, con le case colorate e le strette vie acciottolate che richiamano il tipico stile architettonico ligure.

Visitare Carloforte significa immergersi in una cultura e un patrimonio che hanno radici profonde, rendendola un luogo ancora più speciale e suggestivo.