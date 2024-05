La Costa Ionica vanta chilometri e chilometri di spiagge bellissime: queste quelle imperdibili per una vacanza in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Fonte: iStock Le acque turchesi di una spiaggia in Salento

Andare in vacanza sulla Costa Ionica significa godersi spiagge bellissime e sabbiose, acque turchesi e dalle tonalità sognanti e, tutt’intorno, i profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea. Sul Mar Ionio si affacciano le regioni italiane di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e le principali insenature si trovano in corrispondenza di Taranto, Squillace e Catania.

Tutti luoghi molto belli e diversi tra loro, con un unico denominatore comune: il mare limpido. Le mete di mare con le spiagge più belle si trovano soprattutto nel Salento, in Puglia, ma in questa lista daremo spazio anche a località meno note situate in Sicilia, in Calabria e in Basilicata.

Ecco quali sono le 10 spiagge più belle della Costa Ionica.

Porto Cesareo, Lecce

Da piccolo borgo di pescatori d’inverno, durante i mesi estivi diventa una meta vivace e turistica non solo grazie alle sue spiagge dalla sabbia fine e per le acque dai colori caraibici. È considerata una delle destinazioni più famose dove trascorrere le vacanze in Puglia anche per la sua storia antica in quanto nota già ai tempi dei romani come “Portus Sasinae”. A Porto Cesareo il relax incontra la natura perché il borgo è anche sede dell’Area Marina Protetta e della Riserva Naturale Orientata Regionale Palude del Conte e Duna Costiera. Da non perdere anche l’Isola Grande o Isola dei Conigli, un luogo selvaggio e incontaminato perfetto per chi cerca lo scenario ideale dove rilassarsi.

Capo d’Otranto, Lecce



Restiamo nella provincia di Lecce e andiamo a Punta Palascìa, il punto più orientale d’Italia. È una meta amata da turisti e curiosi anche grazie alla tradizione che, ogni anno, nella notte di San Silvestro, richiama una moltitudine di persone in attesa dell’alba del Capodanno ai piedi del faro, trattandosi della prima alba del nuovo anno in Italia. D’estate si trasforma nella location perfetta dove godere della bellezza naturale tipica di questa zona della Puglia, dove le coste rocciose e le scogliere, insieme ai tramonti da ammirare rigorosamente dal faro, offrono uno spettacolo romantico e unico, in grado di rendere indimenticabile qualsiasi vacanza.

Fonte: iStock

Castro, Lecce



Situato lungo la costa orientale della penisola salentina, il comune di Castro è formato dall’abitato principale di origine medievale, situato su un promontorio, e dalla parte bassa di Castro Marina. È un centro peschereccio e balneare molto frequentato perché offre la possibilità sia di rilassarsi che di fare attività a contatto con la natura. La sue spiagge, composte soprattutto da ciottoli, vantano un mare cristallino dalle tonalità verdi e blu. Le più famose sono Cala di Porto Miggiano, perfetta per chi ama fare snorkeling, e Lido della Sorgente, attrezzato e ideale per le famiglie.

Santa Maria di Leuca, Lecce



Rinomata località turistica, è il centro abitato più a Sud dell’intera provincia. La sua punta Mèliso segna il punto di separazione fra la costa adriatica e la Costa Ionica e rappresenta la tappa finale della Via Francigena del Sud che collega Roma alla Puglia. A Santa Maria di Leuca sono presenti tante spiagge e calette nascoste, ideali per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di viaggiatore, dalla coppia al gruppo di amici, fino alle famiglie con bambini. Le spiagge da non perdere sono la spiaggia di Punta Ristola, dov’è possibile noleggiare anche lettini e ombrelloni, Caletta del Ciolo, ideale per chi ha voglia di camminare e immergersi in paesaggi naturali mozzafiato, e la spiaggia di Pescoluse, conosciuta come “Maldive del Salento”.

Santa Cesarea Terme, Lecce



Si trova all’imbocco del Canale d’Otranto ed è uno dei centri a maggiore vocazione turistica del Salento. A Sud del centro abitato si trova Porto Miggiano, una caletta rocciosa incastonata in un’insenatura caratterizzata da alte falesie calcaree. Le spiagge preferite da chi ama rilassarsi e godersi i comfort e servizi degli stabilimenti balneari sono Porto Miggiano e la spiaggia cittadina, mentre chi desidera allontanarsi da ombrelloni e sdraio può andare alla splendida Baia di Porto Miggiano, situata a pochi chilometri dal centro abitato, e a Porto Badisco, dalle acque limpide e fresche.

Taormina e l’Isola Bella, Messina



Andiamo in Sicilia, dove non può assolutamente mancare il fascino della piccola Isola Bella, chiamata anche la perla del Mediterraneo. L’esigua distanza dalla costa di Taormina, a causa della marea, a volte si annulla, rendendola così una penisola. Le acque che la circondano sono di un intenso color smeraldo e può essere raggiunta solamente a piedi. Grazie alla sua posizione unica e alla rigogliosa vegetazione che la caratterizza, è considerata una delle località siciliane più rinomate, una fama aumentata ancora di più in seguito all’uscita della serie tv White Lotus, che scelse proprio Taormina come location.

Fonte: iStock

Fontane Bianche, Siracusa

Chi è alla ricerca di una delle spiagge più belle della Sicilia orientale non vada oltre: Fontane Bianche a Siracusa è immersa in un golfo naturale ed è lambita da acque turchesi e cristalline. Non è un caso se viene soprannominata “Caraibi di Siracusa“. Questa spiaggia prende il nome dalle numerose sorgenti di acqua dolce che si trovano sul fondale marino e le sue acque, limpide e poco profonde, sono perfette anche per i bambini. Qui è possibile noleggiare lettini e ombrelloni o usufruire dei servizi offerti dai vari club sulla spiaggia e ai ristoranti sul lungomare. Nei dintorni è possibile visitare molte località famose come Noto, capitale del barocco siciliano.

Spiaggia di Soverato

Più volte premiata con Bandiera Blu, simbolo di qualità e sostenibilità, la spiaggia di Soverato in Calabria vanta una sabbia fine e bianca, oltre che un mare splendido dalle tonalità turchesi e blu. Questa località turistica è amata soprattutto da chi cerca una destinazione rilassata e un’esperienza balneare di alta qualità grazie alla bellezza e pulizia delle spiagge. Soverato è famosa anche per la sua Baia dell’Ippocampo, un’oasi naturale dove è possibile ammirare diverse specie come i cavallucci marini.

Roseto Capo Spulico, Cosenza

Meraviglioso borgo in provincia di Cosenza, Roseto Capo Spulico è considerato il principale centro turistico balneare dello Ionio Cosentino, con un suggestivo castello a picco sul mare. La spiaggia principale della cittadina è stata premiata più volte con la rinomata Bandiera Blu grazie alla bellezza e pulizia del suo mare. Inoltre, percorrendo tutto il lungomare degli Achei, si può ammirare un grosso scoglio diventato simbolo del litorale dell’alto Jonio Cosentino: lo scoglio a incudine, dai locali chiamato amichevolmente il fungo per la sua forma.

Lido di Metaponto, Matera



Infine, terminiamo questa lista con una delle più importanti località balneari della Costa Ionica lucana e della Basilicata: il Lido di Metaponto. Qui i turisti troveranno oltre 20 strutture tra campeggi e villaggi turistici, una decina di alberghi e soprattutto la lunga spiaggia, disseminata di lidi che attraggono turismo sia diurno che serale grazie alla presenza delle discoteche all’aperto. A pochi metri dalla località balneare si trova uno dei siti archeologici più interessanti della Magna Grecia: il parco archeologico, che custodisce le vestigia monumentali di Metapontum, antica colonia greca fondata nel VII secolo a.C.