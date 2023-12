Villaggi di montagna in Europa: 10 da visitare assolutamente

Se in primavera e in estate sono un tripudio di colori, con l'arrivo dell'inverno si ammantano di un candore meraviglioso: andiamo alla scoperta dei più suggestivi villaggi di montagna in Europa. Il primo è molto vicino a noi: si tratta di Tignes (in foto), perla delle Alpi francesi situata ai piedi della Grande Motte. È uno dei comuni più alti del continente, con i suoi quasi 2.150 metri di quota.