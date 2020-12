Non solo Venezia: l’Italia delle città e dei paesi attraversati da canali

Con il suo fascino incredibile, Venezia ha conquistato il mondo intero: sono milioni i visitatori che, ogni anno, giungono sulla Laguna per ammirare il suo panorama da favola. Ma in Italia abbiamo molte altre città - per non parlare dei piccoli borghi - attraversate da splendidi canali che danno loro un aspetto davvero suggestivo. Scopriamo insieme le perle del nostro territorio che sicuramente vi emozioneranno.