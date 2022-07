Montenegro, uno scrigno di capolavori della natura

Paesaggi di montagna dal fascino irresistibile, spiagge che costeggiano l’Adriatico e le sue acque cristalline ma anche borghi medioevali, città fortificate, parchi nazionali, laghi glaciali e tutte le bellezze di una terra unica nel suo genere. Il Montenegro è davvero uno scrigno di tesori da perdere il fiato. E tutti da scoprire. Partendo per un tour all’insegna dell’avventura e della ricerca di luoghi senza tempo, in uno degli stati più piccoli d’Europa ma dallee che vi lasceranno letteralmente senza fiato. Come il, nella parte a nord del Montenegro, che racchiude in sé una serie di paesaggi incontaminati e dalle peculiarità uniche, tanto dafin dal 1980. Qui le possibilità sono davvero molte per immergersi totalmente nella natura. Praticando escursioni alla ricerca delle diverse specie di flora e fauna tra cui orsi, aquile e lupi, ma anche dedicandosi una passeggiata in bicicletta ad alta quota. Il tutto circondati dalla natura, dal verde degli alberi alle acque del(nella foto). Una perla situata ad un'altitudine di 1450 metri sul livello del mare e che, insieme agli altri laghi del Durmitor, vengono chiamati "Occhi della Montagna". In un concentrato di bellezza e suggestione.