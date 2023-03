Lomellina, un territorio italiano tutto da scoprire

A circa un'ora e mezza di auto da Milano, in provincia di Pavia, si apre l'affascinante territorio della Lomellina, tra risaie, castelli, pievi e antiche abbazie, un piacevole paesaggio di campagna perfetto per una gita fuori porta lontano dalle caotiche città. Qui, acqua e terra si fondono in armonia, gli orizzonti sono ampi e, tra i campi coltivati, cittadine e borghi ricchi di tesori attendono solo di essere scoperti. (Nella foto, risaie della Lomellina).