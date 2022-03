L’Italia dei Longobardi: i luoghi più belli

I Longobardi, in Italia tra il VI e VIII secolo d. C., hanno lasciato in eredità monumenti storici di sicuro interesse, oggi riconosciuti Patrimonio UNESCO e gestiti dall'Associazione Italia Langobardorum. Partiamo per un suggestivo viaggio alla scoperta del mondo longobardo dal Friuli alla Puglia. (Nella foto, la Rocca Albornoziana a Spoleto)