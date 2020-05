Alla scoperta delle Crete Senesi, paesaggi che ci invidia il mondo intero

La Toscana è una delle regioni più straordinarie del mondo grazie ai suoi paesaggi, i suoi borghi, il suo mare cristallino e la sua natura unica. Non a caso, proprio da queste parti, si estende un territorio denominato. Una grandee modellata in colline e avvallamenti. Questa zona si sviluppa a sud-est di Siena, nel cuore della sua provincia, tra il Chianti e la Val d’Orcia . È uno degli scenari più suggestivi che si possano ammirare in tutta la regione, sia per i colori inconfondibili, sia per le sensazioni meravigliose che evoca. E noi oggi andremo alla scoperta di questo territorio che il mondo ci invidia, a partire dai, meta prediletta di molti fotografi a causa dell'arcobaleno di tonalità che questi assumono durante la giornata.