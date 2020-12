Le 5 città più futuristiche del mondo raccontate in 10 foto

Grattacieli altissimi che sembrano toccare il cielo, uffici ed edifici smart e poi, ancora, treni a lievitazioni magnetica e poliziotti robot. A immaginare uno scenario così non possiamo non pensare a un film di fantascienza e, invece, è quanto alcune destinazioni del mondo sono già in grado di offrire a cittadini e turisti. Così abbiamo selezionato le 5 città più futuristiche del mondo per raccontarvele in 10 foto a partire da Tokyo che, forse, detiene il primato.