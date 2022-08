10 mete d’Europa in cui la parola d’ordine è: divertimento

L'Europa è la migliore destinazione per fare festa: qui ci sono le spiagge più belle e si trovano alcuni dei migliori DJ del mondo. Ecco perché i viaggiatori scelgono le isole o le città del Vecchio Continente quando desiderano una vacanza all'insegna del divertimento puro. Soprattutto se si tratta di ocalità caratteristiche e vivaci, come Ayia Napia, perla di Cipro. Qui, di giorno si gode del mare cristallino che lambisce la sabbia dorata, finché la vita notturna non prende il sopravvento in alcuni dei migliori locali d'Europa. Questa destinazione è, infatti, famosa tra gli amanti delle discoteche. (In foto, spiaggia di Ayia Napia)