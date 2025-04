Decidere di fare vacanze al lago è sempre un'ottima idea: quali sono i benefici per la salute di questi magnifici specchi d'acqua (naturali e non)

Anche se non fanno rima, vacanze e mare vanno quasi sempre di pari passo, ma la verità è che optare per il lago può rivelarsi una scelta altrettanto ottima. Trascorre giorni (o una vita intera) al cospetto di questi specchi d’acqua dolce (o salata), infatti, può portare notevoli benefici, sia dal punto di vista della salute fisica che di quella mentale. A dirlo non siamo solo noi di SiViaggia, ma anche un cospicuo numero di studi scientifici che ora scopriremo insieme.

Riduzione dello stress e dell’ansia

Sì, avete letto bene: le vacanze al lago possono contribuire alla riduzione dello stress e dell’ansia. La vicinanza a questi spazi blu (compresi anche i fiumi) è infatti associata a una diminuzione del rischio di ansia e depressione, in particolare tra i 14 e i 24 anni, stando a quanto riportato su uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Environmental Research.

Benefici molto simili li hanno anche gli adulti che vivono in prossimità di ambienti acquatici e, come specificato da un ulteriore studio pubblicato sempre su Environmental Research, è un effetto particolarmente evidente nelle donne. Tranquillità e bellezza di questi ambienti naturali, quindi, sembrano essere particolarmente efficaci nel promuovere il benessere emotivo e mentale.

Aumento della resilienza psicologica

Per aumento della resilienza psicologica si intende la capacità di adattarsi efficacemente alle avversità e di gestire lo stress. Nel corso degli anni sono emerse diverse evidenze scientifiche tramite ricerche che hanno deciso di esplorare questa relazione, evidenziando i meccanismi attraverso i quali gli ambienti acquatici possono favorire il benessere mentale.​ In particolare un lavoro pubblicato sull‘International Journal of Environmental Research and Public Health ha rilevato che l’accesso a paesaggi acquatici, come possono essere i laghi, è associato a una maggiore resilienza psicologica e a tempi di risposta più rapidi agli stressor esterni.

In termini più semplici, l’acqua è in grado di favorire stati di rilassamento e quindi ridurre i livelli di stress.

Miglioramento delle funzioni cognitive

I laghi aiutano anche a potenziare alcune nostre specifiche capacità mentali, come i processi di acquisizione, comprensione, memorizzazione e utilizzo delle informazioni. In sostanza migliorano le nostre funzioni cognitive, quindi i processi attraverso i quali il nostro cervello elabora le informazioni.

Ad affermare questo ulteriore beneficio è uno studio pubblicato su Psychological Science, in cui si può leggere che passeggiare nel verde che circonda i laghi, come i boschi, può potenziare significativamente alcune nostre attività intellettive. I ricercatori hanno infatti condotto un esperimento in cui ad alcuni partecipanti è stato richiesto di camminare nel verde, mostrando un incremento del 20% nelle prestazioni di memoria rispetto a coloro che, in cambio, passeggiavano in ambienti urbani. ​Ciò suggerisce che la natura può avere un impatto positivo sul rendimento cerebrale.

Aumento della longevità

Avete mai sentito parlare delle Zone Blu? Sono della particolari regioni del mondo in cui è stato dimostrato che le persone vivono significativamente più a lungo rispetto alla media mondiale, arrivando spesso a superare persino i 100 anni di età (e ovviamente in buona salute). Ecco, non sempre è possibile trasferirsi in queste fortunate aree del nostro pianeta, ma la buona notizia è che, stando a quanto si legge su uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Health Perspectives, vivere vicino a corpi d’acqua naturali (quindi anche i laghi) può contribuire a una maggiore longevità. Beneficio attribuibile a una combinazione di fattori fisici e mentali associati a tali ambienti.​

In poche parole una vacanza al lago non può di certo fare male, anche solo per il fatto che queste zone tendono ad avere una qualità dell’aria migliore rispetto a molte altre, favorendo così una funzione polmonare più efficiente.​

