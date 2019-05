I migliori ecovillaggi italiani per una vacanza a stretto contatto con la natura

editato in: da

Se amate la natura e l’ecologia, gli ecovillaggi sono la destinazione ideale per una vacanza all’insegna della sostenibilità ambientale.

Le comunità degli ecovillaggi scelgono infatti di vivere secondo modelli socio-economici diversi dalla maggioranza, privilegiando un’alimentazione biologica, a volte vegetariana o vegana, l’utilizzo di energie rinnovabili, l’impiego di materiali da costruzione per le case a basso impatto ambientale, come pietra o legno. Ma dove si trovano queste comunità? Ovunque nel mondo, Italia inclusa, e spesso è possibile soggiornarvi per periodi più o meno lunghi, in cambio di semplice aiuto.

Di seguito l’elenco dei migliori ecovillaggi italiani, con alcune informazioni utili per trovare quello più adatto alle vostre esigenze: