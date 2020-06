La Lombardia delle montagne: 10 mete imperdibili

Bellissima la Lombardia, da scoprire anche nei suoi monti, in tutte le stagioni. Innevate nella stagione invernale, ricche di fiori ed erbe nella stagione estiva, le montagne lombarde meritano di essere visitate ed esplorate tutto l'anno per vacanze esclusive, a tu per tu con la natura.