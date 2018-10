Autunno in camping alla scoperta delle città d’arte

editato in: da

L’arrivo dell’autunno segna un importante cambio di stagione per il turismo in Italia: via sdraio e ombrelloni, salvo alcune eccezioni al Sud e nelle isole, a favore di weekend rilassanti in mezzo alla natura e nelle città d’arte.

Nonostante la riconosciuta vocazione estiva, però, i campeggi e villaggi turistici rimangono la soluzione ideale per chi desidera combinare risparmio e divertimento durante le pause autunnali.

Aperti tutto l’anno, almeno nella maggior parte dei casi, i campeggi delle città d’arte sono molto più di una semplice alternativa all’hotel o al B&B, in quanto mantengono i vantaggi delle vacanze all’aria aperta anche in prossimità delle metropoli continuando a offrire elevati livelli di comfort. Dotati di bungalow e case mobili, ai quali si aggiungono le piazzole per camper e tende, i campeggi di Roma, Firenze, Venezia e delle altre importanti località italiane sono garanzia di vacanze all’altezza delle aspettative per tutta la famiglia.

I campeggi di Roma sempre aperti sono numerosi e situati strategicamente intorno alla capitale, ben collegati al centro con i mezzi pubblici e, quando disponibili, dai bus navetta messi a disposizione dalla struttura stessa. Tra le aree verdi di Roma dove sorgono i campeggi segnaliamo il Parco di Vejo, la Pineta di Castel Fusano, le sponde del fiume Tevere e le colline romane.

Anche i campeggi di Firenze sorgono nelle aree verdi che circondano il capoluogo toscano ma, a differenza di quelli di Roma, in molti casi prevedono un breve periodo di chiusura prima delle festività di fine anno. L’autunno è quindi il momento ideale per sfruttare l’accoglienza di questi gioielli immersi nel verde, a pochi km dal centro di Firenze e a due passi dalle colline del Chianti con la splendida campagna toscana: Fiesole, Figline Valdarno, Impruneta, San Piero a Sieve e Rignano sull’Arno sono alcune delle città che ospitano le strutture en plein air.

Un discorso diverso va fatto per i campeggi di Venezia, comodamente raggiungibile dalle numerose strutture situate sul Litorale del Cavallino, uno dei paradisi delle vacanze all’aria aperta sulla costa veneta, ma anche da quelle situate a ridosso della città lagunare, in particolare in zone come la Riviera del Brenta e tra Marghera e Mestre.