Cosa portare in vacanza con i bambini: la valigia te la regala Original Marines!

Se desiderate la vacanza perfetta, quella nel posto che avete sempre sognato e da vivere insieme alla vostra famiglia, ci pensa Original Marines a esaudire il vostro desiderio. Il brand di moda dedicato ai più piccoli, in collaborazione con Valtur, ha lanciato un concorso per vincere non solo un viaggio in uno dei tanti villaggi del gruppo turistico italiano, ma anche per avere in omaggio dei funzionali e raffinati trolley da portare con voi. Valigie ideali per partire comodi, organizzati e all’insegna della classe e del gusto perché, come dice Original Marines, “l’amore per il mondo si coltiva da piccoli”. Scopriamo insieme i dettagli, le regole per partecipare e anche alcuni consigli su come preparare la valigia perfetta – regalata da Original Marines – per i bambini.

Il concorso di Original Marines per vincere 2 trolley perfetti per viaggiare

A partire dall’11 maggio acquistando in uno dei punti vendita Original Marines – oppure nello store online – potrete portarvi a casa anche dei trolley per la prossima vacanza. Vi basterà fare una spesa minima di 100 euro per scegliere tra le varie opzioni disponibili: se alla cifra erogata aggiungerete 5 euro, otterrete in omaggio l’esclusivo trolley small, da avere sempre a portata di mano e con le misure adeguate per essere utilizzato come bagaglio a mano in aereo. Mentre con soli 10 euro in più riceverete in regalo un trolley big, super spazioso e da poter imbarcare. Nel caso in cui, invece, farete una spesa di 120 euro, riceverete una beauty bag comoda per tutta la famiglia. Un’imperdibile promozione grazie a cui riceverete un codice da inviare via WhatsApp o sms che vi farà scoprire se sarete tra i fortunati vincitori di un viaggio. Sì, perché grazie ai trolley di Original Marines potrete partecipare al concorso per vincere una vacanza per tutta la famiglia in uno dei villaggi Valtur.

Come vincere una vacanza in un villaggio Valtur grazie a Original Marines

Subito dopo aver ricevuto il trolley omaggio, riceverete un codice – in negozio sarà stampato sullo scontrino, mentre per gli acquisti online arriverà tramite mail -, da inviare via sms o WhatsApp al seguente numero di telefono 3463812918 messaggino al quale si vedrà arrivare una risposta con l’esito della giocata. Saprete immediatamente, quindi, se sarete uno dei 15 fortunati vincitori del voucher dal valore di 1.500 euro messo in palio da Valtur, valido per una vacanza presso uno dei villaggi in Italia (Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna) e anche all’estero. E se avete dei dubbi su come fare al meglio la valigia per il vostro bambino, niente paura! Ci pensiamo noi a darvi qualche consiglio per non dimenticare nulla!

Al mare con i propri figli: cosa mettere in valigia

Tutti pronti a partire, manca solo il bagaglio per i piccoli esploratori. Ci sta, del resto viaggiare con i propri figli vuol dire essere preparati a possibili e variegati imprevisti. Proprio per questo abbiamo stilato per voi una serie di consigli utili e dei quali non potrete più fare a meno.

Se la partenza avverrà in macchina sarà certamente più facile organizzarsi a livello di indumenti da portare con sé. Se il viaggio, invece, sarà intrapreso in aereo, le misure della valigia da poter imbarcare e di quella da portare a bordo potrebbero creare qualche grattacapo in più.

Nel bagaglio a mano, che in un viaggio in auto potremmo considerare come quello che deve rimanere più vicino per le emergenze, sarà certamente necessario inserire:

Uno o due cambi completi (canottiera, slip, maglia, pantaloni, una felpa un cappellino per il sole). Una regola fondamentale soprattutto viaggiando in aereo, nel caso in cui si dovesse smarrire una valigia o molto più facilmente se il bambino dovesse sporcarsi o bagnarsi;

Uno zainetto con i giochi e attività per colorare, al fine di intrattenere, sia in auto che a bordo di un aereo, i piccoli viaggiatori;

Una felpa leggera per gli sbalzi di temperatura dovuti all’aria condizionata;

Uno snack per placare qualsiasi capriccio.

Doudou , copertina, peluche e qualsiasi cosa lo aiuti a rilassarsi e prendere sonno durante il viaggio;

Caramelle – gomme e/o ciuccio, piccoli “strumenti” che serviranno per la pressione dell’aria e per i fastidi alle orecchie che possono esserci in aereo e non solo;

Medicine d’emergenza, creme solari e qualche strumento per l’igienizzazione utile a contrastare un’eventuale trasmissione del Covid-19: gel igienizzante, salviette umidificate e mascherine.

E invece cosa mettere nel bagaglio più grande? La regola d’oro principale è quella di viaggiare comodi e leggeri, senza mai dimenticare quel tocco di moda che ci fa sentire tutti più belli, bambini compresi. Un altro trucco fondamentale e da non sottovalutare è inserire il tutto in buste di plastica trasparenti. Il motivo? Poter vedere sempre il contenuto di tali sacchetti e arrivare, quindi, più facilmente a quello che si sta cercando. Imprescindibile la biancheria intima, anzi, è sempre meglio avere qualcosa in più e, nel caso di una settimana di viaggio, contare almeno sette cambi completi: maglia-pantalone/gonna. Inoltre, se la meta scelta è una destinazione di mare è sempre importante portare una maglia a maniche lunghe e una felpa, anche per protezione contro l’aria condizionata o piogge improvvise. Consigliatissime le felpe con zip con fantasie a righe della collezione Marina Pastello di Original Marines per i maschietti e le felpe zebrate con leggins della linea Girl Band Original Marines. Da non dimenticare sono anche le scarpe che, per una vacanza al mare, devono necessariamente variare tra ciabatte da doccia e spiaggia e un paio di ricambi come scarpe da ginnastica o i sandaletti per le serate speciali. Inoltre, bisogna inserire nel bagaglio asciugamani in microfibra, più leggeri e facili da asciugare, spazzolino, prodotti per l’igiene e spazzole per i capelli. Infine, è importante portare con sé sempre ago e filo, del resto in viaggio con i bambini è tutto possibile!

Insomma, Original Marines ha pensato proprio a tutto, non vi resta che partire e godervi la vacanza.

