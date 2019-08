La zipline più spettacolare delle Dolomiti che piace anche alle celebrity

editato in: da

Un’esperienza adrenalinica da vivere in uno scenario naturale mozzafiato, che piace a grandi, piccini e, ovviamente, alle celebrity.

L’ultima a lanciarsi in questo avventuroso ed emozionante volo nei boschi sulla Fly Line Catinaccio Rosengarten in Val di Fassa è stata, solo poche ore fa, Michelle Hunziker, che in questi giorni si sta regalando una splendida vacanza sulle Dolomiti con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Celeste e Sole.

La spettacolare zipline si trova al Ciampedie, nel cuore del massiccio del Catinaccio, ed è una delle strutture più all’avanguardia al mondo. Pensate che è il primo circuito aereo in Italia e il secondo in Europa, ed è il più lungo che sia mai stato costruito. Dietro quest’opera straordinaria c’è un’azienda altoatesina, che ha progettato un vero e proprio impianto green a bassissimo impatto ambientale.

L’innovativa fly line è, infatti, perfettamente integrata nei boschi, e si presenta come un tubo di acciaio saldamente ancorato con le funi ai tronchi di pini e abeti, su cui scorre un carrello al quale il passeggero si aggancia tramite una speciale e comoda imbragatura a seggiolino. L’ancoraggio è stato realizzato in modo da non danneggiare gli alberi e non ostacolarne la crescita, grazie a delle speciali protezioni in legno, senza chiodi o bulloni.

L’esperienza è davvero incredibile e adatta a tutti, perché l’imbrago è predisposto per reggere dai 20 ai 120 kg di peso. Si plana sospesi tra gli alberi per 1.100 metri, raggiungendo i 12 chilometri orari, sollevandosi fino a 5-6 metri di altezza dal suolo, a velocità controllata e in totale sicurezza.

La partenza si trova nei pressi del Rifugio Ciampedie, che si può raggiungere in funivia da Vigo di Fassa, con arrivo in località Pian Pecei a quasi 2000 metri d’altezza. Da qui, si plana a valle (a 1.805 metri), superando un dislivello di circa 190 metri.

Il giro mozzafiato dura circa 15 minuti, con la risalita in seggiovia inclusa, e offre scorci meravigliosi e unici sui dirupi del Larsèch, i Monzoni, Sella e Pordoi.

Un modo unico per scorprire la Val di Fassa, una delle principali e più conosciute valli del Trentino, famosa per le sue Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità Unesco, fra le quali il Gruppo del Sella, il Sassolungo e il Gruppo del Catinaccio, paradiso del trekking e oasi di relax e divertimento. Non stupisce affatto che Michelle Hunziker abbia scelto questi luoghi fantastici per trascorrere una vacanza memorabile con suo marito Tomaso Trussardi e le loro splendide bambine.

Video tratto da YouTube/Val di Fassa Lift