In Europa, alla scoperta di tre scogliere mozzafiato

Ci sono luoghi al mondo capaci di toglierti il fiato, letteralmente. E, spesso, sono meraviglie naturali chiamate a disegnare paesaggi da favola. Sono laghi oppure monti, sono foreste o colline. Oppure, sono scogliere.

Vi siete mai chiesti quali siano le più spettacolari in assoluto? Noi ne abbiamo scovate tre per voi.

Acantilados de los Gigantes, Tenerife – Spagna

A Tenerife, la più visitata tra le isole Canarie, non ci sono solamente le ampie spiagge e una vivace vita notturna. A trenta chilometri dalla zona della movida, una strada agevole che attraversa piantagioni di banane e regala scorci mozzafiato, conduce sino alla zona dell’Acantilado de los Gigantes.

Le “scogliere dei giganti”, alte 600 metri e con poche insenature, ai tempi dei Guanches venivano chiamate “muraglie del diavolo” o “muraglie dell’inferno”, per via di quel loro colore scuro di provenienza vulcanica. E si può persino scegliere di soggiornare in quest’area, scegliendo come base Playa Las Arenas o Puerto Santiago. Per godersi poi albe e tramonti straordinari.

Falesie di Etretat – Francia

Nella regione francese della Normandia esistono bianche scogliere dalle forme originali: sono le falesie di Etretat, lungo la Costa dell’Alabastro, e sono fatte di gesso Turoniano (chiamato “il tiglio”) alla base e di gesso Senoniano nella parte superiore.

A picco sul mare, la loro è una bellezza selvaggia di cui tutti possono godere gratuitamente. E, sebbene impressionino dal basso, è la vista dall’alto a togliere il fiato. Come arrivare ai punti panoramici? Dalla spiaggia partono due sentieri: uno conduce alla falesia d’Aval, l’altro alla falesia d’Amont. Una volta giunti in cima, è possibile godersi il panorama sull’oceano, sullo scoglio dell’Aiguille e sulla celebre falesia di Manneporte, caratterizzata dal suo arco.

Scogliere di Dover – Inghilterra

Hanno ispirato poeti e cantanti, le scogliere di Dover. E a vederle non si fatica a crederlo. Affacciate sul Canale della Manica, le si può raggiungere facilmente da Londra (in treno, dalla stazione di St. Pancras ci si mette un’oretta).

Dopo aver visitato la cittadina di Dover – cominciando dalla The Grand Shaft, una scala a chiocciola profonda 42 metri che portava alla sala della guardia e da lì alla città – ci si può dedicare all’esplorazione delle White Cliffs of Dover, alte più di 120 metri per 12 chilometri d’estensione verso Kingsdown e altri 12 verso Folkestone. Un panorama d’una grandezza immensa, che dimenticare sarà difficile.