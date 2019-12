Questa è l’unica spiaggia riscaldata d’Italia

editato in: da

Ogni anno sono tanti i temerari che in tutto il mondo, proprio durante Capodanno, decidono di fare un bagno al mare d’inverno. Se non siete tra questi, così “lanciati”, ma se avete comunque voglia di farvi una nuotata in acque calde e affondare i piedi sulla sabbia soffice, abbiamo l’alternativa che fa per voi e non dovete nemmeno andare a Dubai o alle Maldive.

Si trova a Riccione ed è l’unica spiaggia interna e riscaldata del nostro Paese. L’Atlantic Winter Beach è perfetta per coloro che vogliono godersi il relax del mare d’inverno senza andare troppo lontano. Abbinata ad una piscina con acqua di mare purificata e riscaldata a 36°, è formata dalla sabbia che si trova sulle spiagge della Riviera, che viene setacciata, igienizzata e riscaldata a 30°.

L’atmosfera è proprio quella di una tipica giornata estiva in riva al mare, tra palette, secchielli e gonfiabili, qui i bambini possono diversi a fare castelli e costruzioni di sabbia e gli adulti possono godersi un po’ di relax, facendo finta, per un attimo, di essere ai Caraibi.

Riccione è sempre una bella destinazione da visitare anche durante il Natale. In questo periodo, infatti, Viale Ceccarini e le vie del centro si trasformano nel Villaggio di Natale con casette dal tipico stile balneare, che propongono prodotti di qualità e di artigianato a tema, e con la pista di pattinaggio il cui tappeto di ghiaccio arriva fino a viale Dante.

L’accensione delle luci, avvenuta il 23 novembre, è uno spettacolo davvero unico che si ripete ogni giorno, dalle 16.30 alle 20.30 (nel week end e nei festivi fino alle 23.30) a cadenza di un’ora. Si tratta del più grande Ceiling Light Show d’Italia e anche l’unico che viene realizzato in una città italiana. Una tripudio di luci e suoni, parole e racconti, in cui il bianco è il colore dominante di questa edizione.

Tra gli appuntamenti da non perdere se decidete di festeggiare le feste a Riccione, il 29 dicembre si terrà il tradizionale Concerto degli Auguri. E a Capodanno? La winter edition di Deejay on Stage: Deejay On Ice vi farà ballare e divertire fino allo scoccare della mezzanotte quando, come da tradizione, lo spettacolo dei fuochi d’artificio sulla spiaggia saluteranno il nuovo 2020.