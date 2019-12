Il museo più bizzarro d’Europa si trova in Spagna, e visitarlo è un’esperienza

editato in: da

In Spagna si trova il museo più bizzarro d’Europa e, forse del mondo: il suo design è firmato da Salvador Dalí. Del resto che l’artista sia un creativo visionario è fuori discussione e questa incredibile opera d’arte da visitare, ne è la dimostrazione.

Famoso per i suoi dipinti surreali e onirici, l’eccentrico Dalí ha dato vita ad una delle strutture più visionarie d’Europa. Situato a Figueres, città della Catalogna dove è nato e vissuto l’artista, il museo è ospitato in quello che era una volta il cinema della città.

È qui che l’eclettico esponente del movimento artistico surrealista ha creato il suo spazio ricostruendo l’edificio in rovina distrutto durante la guerra civile in Spagna alla fine degli anni ’30 a causa di un incendio.

L’idea di Dalí andava oltre la semplice idea di museo, la struttura infatti è stata concepita con un tempio dove esporre le sue opere.

Sulle rovine del teatro municipale, l’artista ha deciso di dedicarsi un esorbitante monumento simile ad un mausoleo che mettesse in scena il suo più grande esperimento artistico.

Voglio che il mio museo sia come un blocco unico, un labirinto, un grande oggetto surrealista. Sarà un museo assolutamente teatrale.

Queste le parole di Dalí all’inizio della grandiosa impresa iniziata nel 1970, un’opera teatrale, audace e fanatica che ha riscosso un’incredibile successo.

Qui sono conservati alcuni dei capolavori più originali e iconici del pittore spagnolo. Il Museo Teatro Figueres, a meno di un’ora di treno da Barcellona, offre un’esperienza unica.

La visione eterna di Dalí in questo museo è espressa al suo massimo apice. I visitatori che entrano per la prima volta nel Museo Teatro Figueres sono accolti da un grande cortile circolare all’aperto e sono subito trasportati nell’universo visionario di Dalí.

Al centro dello spazio è parcheggiata la Cadillac nera personale dell’artista, posizionata sotto alla Gala’s Boat, una barca a vela sospesa rovesciata.

Il tempio di Salvador Dalí, non solo conserva una delle più grandi collezioni di opere, ma espone quelle più apprezzate e le più significative per lo stesso artista. Passeggiando all’interno del museo non mancano richiami alla relazioni complicata e controversa tra l’esponente del surrealismo e il suo idolo, Pablo Picasso.

Il teatro museo di Figueres è considerato l’oggetto surrealista più grande del mondo e, sia nella sua architettura esterna che nei suoi interni, rappresenta la visione di questo maestro d’arte in tutta la sua pienezza.

L’intero percorso all’interno della struttura è un’esperienza straordinaria che consente al visitatore di immergersi totalmente nel mondo unico e affascinante di Salvador Dalí.