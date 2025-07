Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

IPA L'alloggio di terra, sabbia e fango nella Monument Valley

Parliamo sempre più spesso di disconnessione, di viaggi immersivi e di esperienze a stretto contatto con la natura, proprio quelle che ci servono per sfuggire dal trambusto quotidiano e per ricaricare le energie. Facile a dirsi, e bellissimo da immaginarsi, ma riusciamo anche a farlo per davvero? Se volete mettervi alla prova, adesso, potete farlo dormendo all’interno di uno degli alloggi più incredibili che abbiamo mai visto: una casa fatta di terra dove non esiste internet e i comfort sono ridotti al minimo, ma che offre una delle avventure più suggestive e magiche da vivere e condividere.

Dove si trova la casa fatta di terra (e disconnessa) che puoi prenotare

Il suo nome è Hogan Turquoise Mother Earth ed è l’alloggio fatto di terra cruda che promette di vivere una delle esperienze più surreali di una vita intera. Ci troviamo nella Monument Valley, e più precisamente a Kayenta, confine tra Utah e Arizona, nella pianura che, per i suoi lineamenti e colori, è diventata simbolo e icona del West. Proprio qui, infatti, si innalzano e svettano verso il cielo monumentali guglie rocciose, testimoni dell’erosione avvenuta nei secoli, che contraddistinguono con le loro architetture bizzarre l’intero panorama.

È proprio in questo scenario arido e suggestivo che incanta e che attira viaggiatori provenienti da ogni parte del globo, tra mille sfumature di rosso che brillano dall’alba al tramonto, che è stata costruita a una casa di terra che permette di vivere un’avventura a stretto contatto con la natura.

L’alloggio, un unicum nel suo genere, è in realtà un tradizionale hogan, una capanna degli indiani Navajo, il popolo nativo americano che vive proprio tra i territori dell’Arizona nord-orientale, del New Mexico nord-occidentale e dello Utah sud-orientale, costruita con sabbia, legno e fango.

Grazie ai materiali e alla forma, la casa è inserita in maniera armoniosa nel patrimonio paesaggistico di questo territorio, consentendo a chi alloggia qui di godere di una vista esclusiva su tutta la Monument Valley dall’alba al tramonto. Dall’alloggio, inoltre, è possibile intraprendere un sentiero escursionistico autoguidato che consente di scoprire il paesaggio che si snoda tutto intorno.

Come prenotare la Mother Earth: tutti i dettagli

Ma com’è dormire in una capanna fatta di terra nella Monument Valley? L’alloggio è gestito da una famiglia locale che è sempre a disposizione dei viaggiatori. La casa, invece, è situata proprio davanti alla Monument Valley, a dieci minuti dall’ingresso del parco, e dispone di uno spazio completamente aperto che si perde a vista d’occhio e che si snoda tutto intorno. Gli interni, invece, sono dotati dei comfort essenziali e grazie alla presenza di tre letti possono ospitare fino a sei persone. Il bagno è situato all’esterno della capanna.

L’alloggio è dotato di una presa elettrica per l’illuminazione, per ricaricare i dispositivi e per preparare bevande e tè. Non è garantita, invece, la presenza del wifi, una caratteristica questa che rende la casa di terra l’alloggio più disconnesso di sempre.

Disconnessi ma mai soli, i proprietari dell’alloggio, infatti, hanno due cavalli, tre cani, un gatto e delle galline. Inoltre nei pressi della capanna non è rato incontrare pecore, cavalli e mucche. Insomma, se volete vivere un’esperienza a stretto contatto con la natura, e con nient’altro, The Turquoise Mother Earth è la casa giusta per voi. I prezzi partono da 140 euro a notte e l’alloggio è prenotabile su Airbnb.