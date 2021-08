In Cile esiste un hotel costruito con container riciclati. Ed è bellissimo

editato in: da

Quanto conta l’alloggio in una destinazione di viaggio? Tantissimo, possiamo dire con certezza, dato che sono sempre di più i viaggiatori che vanno alla ricerca di strutture originali, cottage immersi nella natura e, in generale, hotel in grado di restituire esperienze incredibili.

Come quello situato a Valparaiso, città vivace e cosmopolita del Cile, che spicca per bellezza e originalità, ma soprattutto per la sua architettura che rappresenta la perfetta fusione tra innovazione, ecologia e sostenibilità. L’Hotel Wine Box, questo è il suo nome, è una struttura ricettiva realizzata interamente con container riciclati.

Insignito di diversi riconoscimenti nel corso del tempo, l’hotel ha fatto del riciclo creativo il core business della sua intera esistenza, configurandosi come una struttura incredibile, originale, e soprattutto sostenibile, dove vivere un’esperienza davvero unica. L’intero edificio, infatti, è stato realizzato con container dismessi che sono stati trasformati in camere, aree comuni e reception.

I viaggiatori alla ricerca di alloggi particolari, e rispettosi dell’ambiente, sono letteralmente impazziti per il Wine Box Hotel sin dalla sua inaugurazione. Del resto l’edificio, caratterizzato da strutture modulari coloratissime, non è solo bello da guardare, ma meraviglioso da vivere grazie all’ampia offerta proposta dai padroni di casa.

Camilla e Grant, questi i nomi dei due architetti imprenditori che hanno dato via a questo folle progetto, hanno utilizzato i container dei cargo navali ormai inutilizzabili, realizzando così il primo hotel ecologico in Sud America.

Ma l’esperienza all’interno dell’Hotel Wine Box, dicevamo, non si limita al suo impatto visivo. L’hotel ecologico, infatti, è il primo nell’emisfero australe a produrre il proprio vino, nonché prima cantina registrata di Valparaiso. Caratteristiche, queste, che gli hanno permesso di aggiudicarsi ben sei premi nelle edizioni cilene del Great Wine Capitals per l’esperienza di enoturismo innovativo e sostenibile offerta agli ospiti.

La posizione strategica dell’hotel, inoltre, lo rende il perfetto punto di appoggio per tutte le persone che vogliono conoscere ed esplorare Valparaiso, considerata la capitale culturale del Cile, ricca di eventi, storia, cultura e meraviglie architettoniche.

La città cosmopolita, inoltre, è considerata anche la capitale dei graffiti in America Latina, per questo per gli amanti della street art è una tappa imprescindibile.