PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock I magnifici colori del Calanchi di Piana

Lungo la costa occidentale della Corsica, nella parte meridionale del Golfo di Porto, c’è un punto in cui la roccia assume sfumature che passano dal rosso intenso al rame, fino all’arancio dorato. Inutile dirlo, ma il contrasto che si crea con il blu profondo del Mar Mediterraneo è di quelli in grado emozionare, anche perché l’effetto cambia durante la giornata. Fra i paesaggi capaci di imprimersi nella memoria al primo sguardo, quindi, i Calanchi di Piana occupano un posto speciale, tanto che questo straordinario complesso naturale rientra nel sito UNESCO del Golfo di Porto e rappresenta uno dei simboli dell’isola francese.

Chi percorre la strada D81 attraversa un vero Giardino di Pietra, appellativo nato dalla straordinaria quantità di pinnacoli, torrioni, falesie, anfratti e massi scolpiti dall’erosione. Alcune pareti raggiungono circa 400 metri d’altezza e sembrano precipitare direttamente nel mare, regalando una sensazione di grandezza pressoché infinita.

Basta volgere lo sguardo verso le pareti rocciose perché l’immaginazione inizi a lavorare: paiono emergere profili umani, animali, cuori, volti e figure fantastiche fra le pieghe della pietra. Eppure, niente di tutto ciò è stato realizzata dall’uomo, perché sono opere magistrali del vento, della pioggia, della salsedine e delle variazioni di temperatura. Sì, ci sono voluti milioni di anni, ma oggi quel che il visitatore può ammirare è una delle meraviglie geologiche più affascinanti del Mediterraneo.

Origine, formazione e leggende dei Calanchi di Piana

L’origine dei Calanchi di Piana affonda le radici nella storia geologica della Corsica. Gran parte delle pareti è costituita da granito porfirico rosso, una roccia magmatica molto resistente caratterizzata dalla presenza di grandi cristalli immersi in una pasta più fine. Proprio la durezza del materiale ha favorito la formazione di pareti verticali, guglie sottili e profonde fratture, invece di rilievi morbidi.

Nel corso di milioni di anni gli agenti atmosferici hanno inciso lentamente la superficie. L’acqua piovana ha sfruttato le linee di frattura, il vento ha levigato gli spigoli e la salsedine ha contribuito al continuo processo di alterazione. Il risultato appare sorprendente, con blocchi giganteschi che sembrano impilati uno sull’altro, mentre archi naturali, cavità e pinnacoli conferiscono al paesaggio un aspetto marziano.

Il riconoscimento UNESCO arrivò nel 1983 insieme al Golfo di Porto, alla Riserva di Scandola e al Golfo di Girolata. L’intera area rappresenta uno dei migliori esempi di interazione fra fenomeni geologici e ambiente marino del Mediterraneo occidentale, con un patrimonio naturalistico di valore eccezionale.

Attorno ai Calanchi, tra le altre cose, si sono sviluppati racconti popolari tramandati dagli abitanti della zona. Più che vere leggende, si tratta di interpretazioni nate osservando le rocce. L’immaginazione umana, infatti, trova facilmente un cane seduto, un cammello, il profilo di un vescovo con la mitra, una brocca, una testa indiana e persino un cuore, conosciuto da molti con il nome di “cuore degli amanti pietrificati”. Diventa quasi un gioco lasciarsi guidare dallo sguardo, confrontando le proprie impressioni con quelle di chi ha attraversato questo tratto di costa nei secoli passati.

Fra tutte, la formazione più celebre resta la Tête de Chien, la Testa di Cane. Appare poco dopo l’ingresso nell’area dei Calanchi e senza dubbio è uno dei punti più fotografati dell’intero itinerario: risulta sorprendente grazie alla fedeltà del profilo scolpito dalla natura.

Cosa fare e vedere ai Calanchi di Piana

Gran parte della visita ruota attorno alla strada D81, considerata fra le più spettacolari della Corsica. L’asfalto segue fedelmente il profilo della montagna attraverso circa 12 km ricchi di curve, terrazze naturali e scorci sempre diversi. Procedendo lentamente si colgono dettagli che sfuggirebbero a velocità sostenuta, come la roccia che cambia colore e il mare che compare all’improvviso fra due pareti.

Diversi slarghi permettono una sosta dedicata all’osservazione del panorama. Conviene arrivare durante le prime ore della giornata oppure nel tardo pomeriggio, fasce orarie caratterizzate da una luce più morbida e da una presenza inferiore di visitatori rispetto al pieno dell’estate.

Un’altra prospettiva magica arriva dal mare: le escursioni in barca salpano soprattutto dal porto di Porto e costeggiano le alte falesie fino a Capo Rosso. Soltanto dalla superficie dell’acqua si percepiscono realmente le dimensioni delle pareti, incise da profonde fenditure e grotte marine raggiungibili esclusivamente con piccole imbarcazioni.

Molti itinerari proseguono verso la Riserva di Scandola e il villaggio di Girolata, aggiungendo alla giornata altri paesaggi fra i più celebri della Corsica occidentale. Le moderne barche ibride rappresentano una soluzione particolarmente apprezzata grazie al ridotto impatto ambientale e alla navigazione silenziosa.

Chi preferisce osservare la natura da vicino trova vari sentieri adatti a differenti livelli di preparazione. Il percorso più famoso conduce verso Château Fort: in circa 1 ora e 30 minuti attraversa boschi profumati, grandi blocchi di granito e terrazze panoramiche affacciate sul Golfo di Porto. La parte finale regala una vista ampia sulle falesie rosse, con prospettive impossibili da cogliere dalla strada.

Molto apprezzato risulta anche il percorso diretto a Capo Rosso. In questo caso servono circa 4 ore fra andata e ritorno, ma l’itinerario termina presso una torre genovese del XVI secolo, costruita durante il periodo della dominazione della Repubblica di Genova per sorvegliare la costa e segnalare eventuali incursioni via mare.

Dove si trovano e come arrivare

I Calanchi di Piana occupano la costa centro-occidentale della Corsica, fra i centri di Piana e Porto, lungo il versante meridionale del Golfo di Porto. L’accesso principale avviene tramite la strada dipartimentale D81, arteria panoramica che collega Ajaccio e Calvi seguendo fedelmente la costa. Il tragitto richiede approssimativamente 1 ora e 45 minuti partendo da Ajaccio, circa 2 ore e 15 minuti da Calvi e quasi 3 ore e 30 minuti da Bastia. L’ultimo tratto presenta carreggiata stretta e numerose curve, elementi che contribuiscono al fascino dell’itinerario ma che richiedono una guida prudente.

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Chi desidera ammirare le falesie dal mare può raggiungere Porto, punto di partenza della maggior parte delle escursioni in barca dedicate ai Calanchi, a Capo Rosso e alla Riserva di Scandola. Vale la pena dedicare diverse ore a questa zona, perché i Calanchi di Piana cambiano volto con la luce, raccontano milioni di anni di storia geologica e trasformano semplici rocce in figure sorprendenti.