Autunno al mare, cinque spiagge top in Europa

editato in: da

Se non hai potuto sfruttare le ferie a luglio o ad agosto e stai programmando un viaggio in autunno in un posto di mare, non occorre andare troppo lontano. L’Europa è ricchissima di spiagge perfette per vivere una vacanza da sogno con temperature più miti rispetto a quelle estive e un turismo meno esasperato. Ecco alcune mete che dovresti considerare prima di prenotare.

La Palma, alle Canarie (Spagna), è un’isola di rara bellezza, caratterizzata da spiagge di sabbia nera che lambiscono la costa. Qui spostandoti nella piccola caletta di Charco Verde puoi trascorrere una giornata di sole in totale tranquillità. Lunga 150 metri e circondata da scogliere e piantagioni di banane, grazie al suo mare calmo è ideale anche per i bambini.

In Algarve (Portogallo) – zona rinomata per il clima, le spiagge e le numerose aree protette che rientrano nel patrimonio mondiale dell’Unesco – si trova Caineros, una splendida distesa di sabbia gialla e fine, circondata da alte scogliere. L’atmosfera di questa spiaggia invita al riposo. La giornata tra sole e mare non può escludere un break nel caratteristico ristorantino sulla spiaggia, il Rei das Prais.

Sottovalutata rispetto ad altre destinazioni più conosciute, l’Albania rappresenta un’ottima soluzione per una vacanza balneare a basso costo. A Ksamil, autentica gemma della riviera albanese, avrai l’imbarazzo della scelta tra le baie e le insenature – tutte con sabbia bianca e acque cristalline – dove abbandonarti al relax. Anche qui le attività a cui dedicarsi sono numerose, tra pedalò, moto d’acqua, canoe e gonfiabili galleggianti.

In Corsica, si estende su diversi chilometri una delle più belle spiagge dell’isola: Saint-Cyprien, 6 km di sabbia dorata e fine, bagnata da acque turchesi. Esposta a sud-est, offre ai mattinieri un’alba sul mare che lascia senza parole. Si divide in due zone: quella a sud, più turistica, è perfetta se ti piace lo sport e vuoi noleggiare un piccolo catamarano o un kayak per divertirti. Quella a nord, invece, è più selvaggia e meno protetta ma ti assicura una privacy pressoché totale.

Visitatissima in estate, la Grecia conserva un fascino incredibile anche in autunno. A sud di Creta, sorge forse la più bella spiaggia dell’isola, Elafonisi. Famosa in tutto il mondo per la sabbia rosa che incontra le acque trasparenti del Mediterraneo, ti sembrerà di essere in una piscina naturale. Attrezzata con lettini e ombrelloni a prezzi bassissimi, infonde una pace unica.