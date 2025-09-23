Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Aereo Wizz Air in volo

È stata annunciata la compagnia aerea più sostenibile dell’anno: nel 2025, ad aggiudicarsi il premio degli Airline Economics Sustainability Awards è Wizz Air.

Il vettore low cost ungherese con sede a Budapest ha convinto la giuria per la sua attenzione alla gestione ambientale e all’innovazione del benessere sociale: elementi misurabili che fanno parte di un progetto ambizioso della compagnia.

Cosa sono gli Airline Economics Sustainability Awards

Gli Airline Economics Sustainability Awards sono premi annuali organizzati da Airline Economics e celebrano i leader del settore dell’aviazione che si distinguono per la loro attenzione alla gestione ambientale, valutando le iniziative da loro messe in essere nell’ultimo anno, fino alla fine di agosto 2025.

Per selezionare il vincitore, è stato preso in considerazione un sondaggio a livello industriale con dati approfonditi su sostenibilità ed emissioni forniti da Estuaire, in collaborazione con i team editoriali e di Airline Economics Plus.

“I Sustainability Awards sono una testimonianza del crescente impegno dell’industria aerea verso la decarbonizzazione” ha dichiarato Victoria Tozer-Pennington, Editor e co-fondatrice di Airline Economics. “Siamo orgogliosi di mettere in luce le aziende e gli individui che non solo stanno fissando obiettivi ambiziosi, ma stanno anche ottenendo risultati concreti”.

I fattori vincenti di Wizz Air

Ad incoronare Wizz Air come compagnia aerea più sostenibile nel 2025 sono stati i suoi progressi misurabili nella riduzione del carbonio, la trasparenza nella rendicontazione e l’ambizioso piano per raggiungere l’obiettivo Net Zero entro il 2050, che è stato presentato nell’aprile del 2025. Un impegno importante, se si pensa che il traffico aereo al giorno d’oggi genera circa il 2,4% delle emissioni globali di CO2, secondo i dati dell’International Council on Clean Transportation (ICCT).

A contribuire positivamente anche l’investimento del vettore ungherese in aerei a basso consumo di carburante e nelle strategie operative che danno priorità alla performance ambientale.

In particolare, durante l’anno fiscale 2025, l’intensità delle emissioni di Wizz Air è stata di 52,2 grammi di CO2 per passeggero per chilometro. A premiare la compagnia con sede a Budapest è anche la flotta di aerei che è tra le più giovani al mondo: oltre il 70% degli aeromobili sono Airbus A321neo ultra-efficienti con un’età media di 4,5 anni, sui quali sono presenti anche varie tecnologie che consentono ulteriori risparmi di carburante.

Gli obiettivi ambientali di Wizz Air

La compagnia con base in Ungheria ha dichiarato due obiettivi ambiziosi per il prossimo futuro: ridurre l’intensità di carbonio del 25% entro il 2030 e alimentare il 10% dei suoi voli con SAF (Sustainable Aviation Fuel, o carburante sostenibile per l’aviazione) entro lo stesso anno.

Per quanto riguarda la strategia a lungo termine di Wizz Air (che a partire da ottobre 2025 apre nuove rotte dall’Italia verso tantissime mete da sogno), invece, sono tre i traguardi da raggiungere: riduzione del 30% delle emissioni grazie alla nuova tecnologia degli aerei e al rinnovo della flotta, riduzione del 53% delle emissioni grazie al carburante SAF e riduzione del 4% delle emissioni grazie alla modernizzazione della gestione del traffico aereo.

“Questo riconoscimento (come compagnia più sostenibile agli Airline Economics Sustainability Awards 2025, ndr) testimonia la dedizione dei nostri colleghi e i progressi che stiamo compiendo nel nostro percorso verso il Net Zero – ha dichiarato Dorottya Durucsko, Head of Government Affairs and Sustainability di Wizz Air -. Continueremo a investire in nuove tecnologie per gli aeromobili, a collaborare per aumentare la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione e a promuovere la riforma dello spazio aereo”.