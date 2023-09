Wiki Loves Monuments, la bellezza dell’Italia in una foto

Fonte: Ugeorge, CC BY-SA-4.0 Piazza Maggiore, Bologna

L’Italia è la “terra di santi, poeti e navigatori”, ma è anche il Paese delle bellezze naturali, dei capolavori artistici e architettonici, di una cultura secolare, del buon cibo, di storie e tradizioni conservate e tramandate da generazioni. Sì, viviamo in un territorio meraviglioso che non smette mai di stupire. Non è un caso che ogni giorno migliaia di persone, provenienti da ogni parte del mondo, arrivino qui con l’intenzione di esplorare lo Stivale in lungo e in largo.

Città, metropoli e borghi, e poi ancora spiagge dorate, montagne e colline: le cose da vedere sono tante e tutte sono destinate a incantare. A queste si aggiungono anche i musei e i luoghi d’arte, così come gli edifici religiosi, simboli della cultura italiana nel mondo.

Ed è proprio alla sacralità del Belpaese che è dedicata l’edizione 2023 di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo che coinvolge professionisti e amatoriali con l’obiettivo di documentare e celebrare la bellezza dell’Italia in una foto.

Una foto per raccontare l’Italia

Nella scelta delle future destinazioni di viaggio, molto spesso, ci lasciamo ispirare dagli scatti degli altri. Basta dare uno sguardo tra i feed dei social network più popolari del momento per lasciarsi conquistare da tutte quelle fotografie che raccontano l’anima di città e Paesi interi.

Ed è proprio attraverso la fotografia che Wiki Loves Monuments vuole raccontare la bellezza Made in Italy. Il concorso, organizzato da Wikimedia Italia in collaborazione con FIAF, con il patrocinio del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione, UCEI, ANCI e ICOM Italia, ha come obiettivo quello di arricchire l’enciclopedia online, fruibile a tutti, per diffondere e celebrare la cultura italiana nel mondo.

Sin dalla sua prima edizione il concorso fotografico ha raccolto l’entusiasmo di moltissime persone collezionando quasi 3.000 di immagini e contando oltre 100.000 partecipanti a livello globale. L’edizione italiana non è da meno: dal 2012, circa 8.750 fotografi professionisti e amatoriali hanno caricato su Wikimedia Commons più di 180.000 fotografie che ritraggono monumenti e altri beni culturali. A questi numeri si aggiungono anche più di 60.000 edifici religiosi caricati nel 2023.

Fonte: Marco Odina, CC BY-SA 3.0

Wiki Loves Monuments: come partecipare

È proprio agli edifici religiosi che è dedicata questa edizione di Wiki Loves Monuments. La partecipazione è libera e aperta a tutti coloro che non viaggiano mai senza smartphone o reflex alla mano, che si tratti di professionisti o di semplici appassionati.

Il concorso si svolge interamente online: basterà caricare la propria fotografia sul sito ufficiale di Wiki Loves Monuments dal 1 al 30 settembre. Al termine della scadenza, una giuria di esperti nominata da Wikimedia Italia selezionerà le 200 foto più belle per poi decretare i 10 scatti vincitori. La premiazione è prevista nel mese di novembre. Se cercate ispirazione per le vostre fotografie, potete scaricare l’app dedicata al concorso. Grazie a questa potrete cercare i monumenti partecipanti e poi caricare il vostro lavoro.

Se siete amanti delle meraviglie del Belpaese, e siete soliti immortalarle con i vostri device, non vi resta che mettervi in gioco e raccontare la bellezza dell’Italia con le vostre fotografie.