Tra pochi giorni daremo il benvenuto al 2026 e per chi vuole iniziarlo alla grande, Vueling ha pensato a una promozione speciale. Fino al 6 gennaio si può prenotare una fuga a partire da soli 22 euro a persona per iniziare l’anno con nuove avventure.
La promozione è valida per voli diretti su rotte selezionate, soggetta a disponibilità di posti, con date di volo dal 12 gennaio al 23 marzo 2026. Il prezzo indicato non include servizi accessori e l’offerta è applicabile solo acquistando sul sito ufficiale Vueling o tramite l’app mobile.
Per approfittare di questa occasione, ecco tre città europee perfette per una mini vacanza di inizio anno, ognuna con il suo fascino unico ed esperienze imperdibili.
Indice
Barcellona: arte, tapas e mare a portata di mano
Barcellona è una città vibrante e colorata, ideale per chi ama mescolare cultura, shopping e relax. Passeggiando lungo La Rambla, ci si può immergere nell’atmosfera vivace dei mercati e dei caffè all’aperto, mentre il quartiere gotico conquisterà i cuori dei viaggiatori con le sue piazzette nascoste e le chiese storiche. Da non perdere la Sagrada Familia e il Parco Güell, capolavori dell’architetto Gaudí che rendono unica la città.
Per gli amanti del mare, una passeggiata sulla spiaggia della Barceloneta o un aperitivo vista porto è l’ideale per ricaricare le energie. Si può anche esplorare il quartiere El Born, ricco di negozi di design, locali alla moda e spazi culturali.
Partendo da Bari, si può volare a Barcellona il 23 febbraio a partire da 22,17 euro a persona con volo diretto Vueling, un’occasione perfetta per iniziare l’anno tra arte e relax.
Parigi: romanticismo e cultura senza tempo
Parigi è sempre una scelta perfetta per una fuga romantica o culturale. La Ville Lumière offre musei straordinari come il Louvre e il Musée d’Orsay, mentre una passeggiata lungo la Senna e una visita alla Torre Eiffel regalano scorci indimenticabili. Quartieri come Montmartre e Le Marais sono ideali per scoprire boutique, caffè e angoli pittoreschi.
Da non dimenticare di assaporare la cucina francese tra bistrot tradizionali e pasticcerie, e di passeggiare nel Giardino del Lussemburgo per un momento di relax.
Partendo da Roma, si può volare a Parigi il 2 febbraio a partire da 27,14 euro a persona, con volo diretto operato da Vueling. È un modo semplice e conveniente per iniziare l’anno con nuove esperienze culturali e romantiche.
Bruxelles: cioccolato, birra e storia
Bruxelles è una città che unisce storia, gastronomia e divertimento in modo unico. Il centro storico con la Grand Place stupisce i viaggiatori con la sua architettura fiamminga, mentre i vicoli circostanti ospitano cioccolaterie artigianali e birrerie da non perdere. Gli amanti dell’arte possono visitare il Museo Magritte o il Parlamentarium, per un’immersione nella cultura belga e europea.
Da assaggiare le famose patatine fritte belghe e da esplorare il quartiere europeo, ricco di architettura moderna e curiosità.
Per chi parte da Firenze, Vueling offre voli diretti per Bruxelles. Il 12 marzo il volo costa da 31,28 euro a persona. È l’occasione perfetta per assaporare il cioccolato, gustare birre belghe e scoprire una città ricca di sorprese senza spendere una fortuna.