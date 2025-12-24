iStock Il cuore di Bruxelles, la Grand Place

Tra pochi giorni daremo il benvenuto al 2026 e per chi vuole iniziarlo alla grande, Vueling ha pensato a una promozione speciale. Fino al 6 gennaio si può prenotare una fuga a partire da soli 22 euro a persona per iniziare l’anno con nuove avventure.

La promozione è valida per voli diretti su rotte selezionate, soggetta a disponibilità di posti, con date di volo dal 12 gennaio al 23 marzo 2026. Il prezzo indicato non include servizi accessori e l’offerta è applicabile solo acquistando sul sito ufficiale Vueling o tramite l’app mobile.

Per approfittare di questa occasione, ecco tre città europee perfette per una mini vacanza di inizio anno, ognuna con il suo fascino unico ed esperienze imperdibili.

Barcellona: arte, tapas e mare a portata di mano

Barcellona è una città vibrante e colorata, ideale per chi ama mescolare cultura, shopping e relax. Passeggiando lungo La Rambla, ci si può immergere nell’atmosfera vivace dei mercati e dei caffè all’aperto, mentre il quartiere gotico conquisterà i cuori dei viaggiatori con le sue piazzette nascoste e le chiese storiche. Da non perdere la Sagrada Familia e il Parco Güell, capolavori dell’architetto Gaudí che rendono unica la città.

Per gli amanti del mare, una passeggiata sulla spiaggia della Barceloneta o un aperitivo vista porto è l’ideale per ricaricare le energie. Si può anche esplorare il quartiere El Born, ricco di negozi di design, locali alla moda e spazi culturali.

Partendo da Bari, si può volare a Barcellona il 23 febbraio a partire da 22,17 euro a persona con volo diretto Vueling, un’occasione perfetta per iniziare l’anno tra arte e relax.

iStock

Parigi: romanticismo e cultura senza tempo

Parigi è sempre una scelta perfetta per una fuga romantica o culturale. La Ville Lumière offre musei straordinari come il Louvre e il Musée d’Orsay, mentre una passeggiata lungo la Senna e una visita alla Torre Eiffel regalano scorci indimenticabili. Quartieri come Montmartre e Le Marais sono ideali per scoprire boutique, caffè e angoli pittoreschi.

Da non dimenticare di assaporare la cucina francese tra bistrot tradizionali e pasticcerie, e di passeggiare nel Giardino del Lussemburgo per un momento di relax.

Partendo da Roma, si può volare a Parigi il 2 febbraio a partire da 27,14 euro a persona, con volo diretto operato da Vueling. È un modo semplice e conveniente per iniziare l’anno con nuove esperienze culturali e romantiche.

iStock

Bruxelles: cioccolato, birra e storia

Bruxelles è una città che unisce storia, gastronomia e divertimento in modo unico. Il centro storico con la Grand Place stupisce i viaggiatori con la sua architettura fiamminga, mentre i vicoli circostanti ospitano cioccolaterie artigianali e birrerie da non perdere. Gli amanti dell’arte possono visitare il Museo Magritte o il Parlamentarium, per un’immersione nella cultura belga e europea.

Da assaggiare le famose patatine fritte belghe e da esplorare il quartiere europeo, ricco di architettura moderna e curiosità.

Per chi parte da Firenze, Vueling offre voli diretti per Bruxelles. Il 12 marzo il volo costa da 31,28 euro a persona. È l’occasione perfetta per assaporare il cioccolato, gustare birre belghe e scoprire una città ricca di sorprese senza spendere una fortuna.