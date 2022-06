Cosa vedere in Italia secondo “The Washington Post”

La maggior parte dei turisti, soprattutto d’Oltreoceano, quando scelgono l’Italia per le loro vacanze si orientano sulle “classiche mete popolari” come Roma, Venezia, Firenze, Milano, la Costiera Amalfitana, il Lago di Como o le Cinque Terre, autentiche meraviglie del Belpaese.

Ma non sono certo le uniche: da Nord a Sud, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per esperienze indimenticabili.

“The Washington Post” ne propone sette, scopriamole insieme.

Le Dolomiti per una vacanza d’avventura

Per chi ama le vacanze attive all’aria aperta, le fiabesche Dolomiti, Patrimonio UNESCO, sono la scelta migliore.

Qui, in ogni stagione dell’anno, non mancano le occasioni per praticare sport: in estate escursioni, trekking, equitazione, ciclismo mentre in inverno si trasformano in un paradiso per lo sci.

Ma non è ovviamente tutto: buona cucina, affascinanti borghi da scoprire, laghi da sogno completano l’offerta.

Isola del Giglio, gemma nascosta

Al di fuori delle rotte più battute, al largo delle coste della Toscana, l’Isola del Giglio è una gemma raggiungibile soltanto in barca con partenza da Porto Santo Stefano al Monte Argentario.

È la meta ideale per una rigenerante vacanza a stretto contatto con il mare azzurro intenso e con la natura, tra spiagge Bandiera Blu, sentieri dai panorami mozzafiato e calette riparate dove fare il pieno di relax.

Una vacanza al mare in Maremma

La costa della Maremma toscana, circa 160 chilometri lambiti dal mare tra i più limpidi d’Italia, è una valida alternativa per un turismo balneare al riparo dalla tipica ressa estiva.

Il paesaggio qui ha dell’incredibile e varia da luogo a luogo: scogliere a picco sul mare si alternano ad ampie spiagge di sabbia finissima, baie da favola, stabilimenti attrezzati, porti turistici, fondali perfetti per lo snorkeling, pittoreschi borghi marinari e spiagge libere.

Qualche suggerimento su dove andare al mare in Maremma? La spiaggia di Capalbio, la spiaggia di Ansedonia, l’isola di Giannutri e le due spiagge sabbiose di Orbetello.

La buona cucina della Puglia

La Puglia è eletta come destinazione top per il buon cibo, uno dei vanti dell’Italia.

Esperienze da non perdere sono, ad esempio, la scuola di cucina presso il Castello di Ugento in Salento, alloggiare in una masseria tradizionale e scoprire le città più rinomate, Lecce e Ostuni, proprio all’insegna dei prodotti tipici.

Trani è poi un piccolo gioiello celebre per i ristoranti di pesce e frutti di mare: qui è possibile organizzare un’uscita in barca con i pescatori.

Matera per la storia

Gli amanti della storia non potranno non fare una sosta a Matera, la celebre “Città dei Sassi” con i due storici quartieri dal fascino ineguagliabile.

Gli insediamenti rupestri millenari, Patrimonio UNESCO, ne fanno una località mozzafiato: un viaggio unico tra grotte, forre, guglie, sotterranei spettacolari e magnifici terrazzamenti.

La Sicilia per il vino

I rinomati vini della Sicilia stanno diventando sempre più apprezzati a livello internazionale e dal pubblico statunitense.

Un viaggio sull’isola significa poter assaporare il meglio della produzione vinicola immersi un paesaggio che aggiunge vera bellezza alle esperienze di degustazione: spiagge, storia, l’arte di Palermo e le cantine del territorio tra cui citare Baglio di Pianetto e Tenuta Regaleali.

La Sardegna, perfetta per le comitive

Chi viaggia in gruppo, può approfittare delle numerose opportunità offerte da un soggiorno in Sardegna: gite in barca, visite ai siti archeologici, spiagge paradisiache, la vita notturna della Costa Smeralda… Qui non manca proprio nulla per divertirsi e rilassarsi in compagnia.