Apre un tunnel centenario per ammirare una meraviglia della natura

Tappa imperdibile di un viaggio in America, al confine tra gli Stati Uniti e Canada, le Cascate del Niagara sono un autentico fragoroso spettacolo che lascia senza parole e regala emozioni uniche.

Dal 1 luglio, inoltre, sul lato canadese, quello dell’Ontario, c’è una nuova e suggestiva possibilità per ammirarle in tutta la loro meraviglia: si tratta dell’apertura di un tunnel scavato più di cento anni fa con il solo ausilio di lanterne, dinamite rudimentale, picconi e pale, e reso ora accessibile alle centinaia di visitatori che si radunano qui per vivere un’esperienza unica.

Una nuova prospettiva per ammirare le cascate più famose al mondo

Il tunnel, realizzato più di 115 anni fa per il deflusso dell’acqua utilizzata dalla centrale idroelettrica, ha una lunghezza di 670 metri e una profondità di circa 55 metri e conduce verso l’inedito punto di osservazione grande una vetrina di metri.

Con l’apertura al pubblico, è stata aggiunta un’invidiabile terrazza panoramica dove sostare e rimanere estasiati dalla potenza e dall’incanto dei tre incredibili salti, Horseshoe Falls, American Falls e Bridal Veil Falls, che si gettano da un’altezza media di 50 metri.

L’ingresso al fresco tunnel (dove le temperature si aggirano intorno ai 15 gradi anche nelle roventi giornate estive) avviene dalla hall principale della ex centrale idroelettrica: da qui, con un comodo ascensore in vetro che permette di scorgere i diversi piani della struttura, si arriva al livello del cunicolo per raggiungere il favoloso punto di osservazione sulle Niagara Falls.

Il viaggio attraverso la galleria porta lungo lo stesso percorso che una volta seguiva l’acqua della centrale per sfociare nel fiume Niagara.

La nuova attrazione di una delle mete più amate e frequentate al mondo, è accessibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 17 e il prezzo è incluso nel biglietto d’ingresso alle Cascate di circa 21 euro (28 dollari canadesi) per gli adulti e 18,75 per i bambini, con un extra previsto per la visita guidata.

Non soltanto, quindi, la magia dell’acqua scrosciante e gli arcobaleni colorati, ma anche l’occasione per scoprire tutta la storia della centrale idroelettrica del Niagara e ammirare i salti da una prospettiva nuova e coinvolgente.

Ma non è tutto: i visitatori avranno la possibilità di assistere a “Currents“, uno spettacolo a tema di suoni e luci che si svolge nel cuore dell’ex centrale.

Cascate del Niagara: attrazioni da vivere

Se il tunnel che dona un punto di osservazione mai sperimentato prima è la novità dell’anno, le attrazioni simbolo delle Cascate del Niagara, a un’ora e mezza di auto da Toronto, non smettono di sorprendere grandi e piccoli.

La più apprezzata è il “Maid of the Mist“, entusiasmante tragitto in barca che consente di avvicinarsi il più possibile all’acqua scrosciante e vedere da vicino tutta la sua forza nonché i meravigliosi arcobaleni durante le giornate di sole.

Non da meno è poi la Skylon Tower, la piattaforma panoramica nella città canadese di Niagara Falls, luogo ideale per godersi le vedute mozzafiato sulle cascate a ben 236 metri di altezza.

In più, ai piedi della torre è presente lo Skylon Fun Center, che comprende negozi, ristoranti e un cinema 4D.