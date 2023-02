Questa splendida località europea potrebbe diventare la meta dell’estate 2023

Fonte: iStock

Se la mente vola già all’estate e alle rilassanti e divertenti vacanze al mare tra bagni di sole e tuffi in acque cristalline, il 2023 ha in serbo una meta da sogno dove si susseguono calette rocciose, acque azzurre e turchesi, e ripide montagne.

Stiamo parlando della Riviera Albanese, 154 chilometri di stretta striscia costiera di sicuro fascino che si estende da Valona a nord fino a Ksamil a sud, a poche ore dall’Italia e ideale per soggiorni low cost.

Le nuove Maldive d’Europa

La costa sud dell’Albania è un autentico eden per chi desidera trascorrere una piacevole vacanza balneare in Europa e ritrovarsi, al contempo, nella sognante atmosfera delle Maldive e dei Caraibi.

Gli scorci sono spettacolari, le spiagge per tutti i gusti, rocciose, sabbiose, appartate, di ghiaia, incontaminate, i fondali profondi, e le grotte custodi di testimonianze preistoriche.

Ma non è tutto: oltre alle spiagge e al mare, offre l’occasione per scoprire e conoscere da vicino antichi villaggi medievali, vivaci cittadine, chiese e castelli.

In più, la Riviera Albanese si affaccia sullo Ionio, come Croazia e Grecia, ma alla bellezza unisce anche prezzi accessibili e la lontananza dal turismo di massa.

Sì perché le spiagge albanesi sono tutt’oggi quasi deserte, oasi di quiete e relax, nulla a che vedere con le distese affollate di lettini e ombrelloni delle principali località turistiche.

Il meglio della meta dell’estate 2023

Per una vacanza al mare in Albania, una delle destinazioni più apprezzate è la penisola di Karaburun, un incanto nelle vicinanze di Valona, un luogo di pace custode del Parco marino nazionale Karaburun-Sazan.

Raggiungibile soltanto via mare, la penisola dona perle ineguagliabili come il Kepi i Gjuhëzës (Capo Linguetta), dal litorale incontaminato e splendide grotte tra cui citare Shpella e Haxhi Aliut, la grotta illirica o del pirata Haxhi Ali, impreziosita da stalattiti millenarie e da una suggestiva cascata lungo la parete di fondo.

Altro angolo di paradiso della penisola è la Baia di Grama (Gjiri i Gramës), un “santuario del mare” le cui pareti di roccia conservano le scritte di marinai dell’Antica Grecia nonché una delle spiagge più incantevoli dell’Albania, con candida sabbia e natura mozzafiato.

Ancora, la città di Himara è abbracciata da un tratto di costa selvaggio che riesce a mantenere inalterati luoghi da fiaba come la Baia di Llaman dove le verdi colline si confondono con il blu del mare, e le spiagge Prinos, Spile e Potami.

Impossibile poi non soffermarsi su Bosch che, con i suoi 6 chilometri di spiaggia, è perfetta per rigeneranti passeggiate in riva al mare tra il profumo degli agrumi e il profilo degli ulivi, e sulla deliziosa località di Drymades, a pochi chilometri dal pittoresco borgo di Dhërmi, dove il mare si veste di mille sfumature blu e la spiaggia abbaglia con i bianchi ciottoli misti a sabbia fine.

La nuova meta per le vacanze 2023 ha, tuttavia, innumerevoli frecce al suo arco: che dire, infatti, dell’arcipelago di Ksamil dalle spiagge caraibiche e acque trasparenti, i cui quattro isolotti disabitati sono un vero inno al relax?

E poi, ma non per ultimi, i parchi nazionali. Nel distretto di Valona da vedere il Parco Nazionale Llogara dove, tra ampie pianure e alte rocce, spiccano i punti panoramici più incredibili dell’Albania: dal passo di Qezari lo sguardo si perde ad ammirare la Baia di Orikum, la penisola di Karaburun e la campagna di Dukat mentre dal passo di Llogara la vista è impagabile sulla costa ionica, sul Canyon del Torrente Secco (Perroi i Thate)e sulla montagna di Folgore (Vetetime).

Per gli amanti della storia e dell’archeologia, non può mancare il Parco Nazionale di Butrinto, Patrimonio UNESCO dal 2005, uno dei siti archeologici di maggior pregio del Paese.