È stata scoperta una maestosa e incontaminata barriera corallina

Fonte: ANSA La scoperta della barriera corallina

La terraferma nasconde tantissimi tesori che devono ancora essere scoperti, ma a celarli altrettanti – e spesso più difficili da trovare – sono i fondali marini. Non a caso la nuova scoperta di cui vi stiamo per parlare è avvenuta nelle acque profonde di una riserva marina spettacolare, e si tratta di una maestosa e incontaminata barriera corallina.

La barriera corallina rinvenuta alle Galapagos

Al largo della Riserva Marina delle Galapagos è stata individuata una barriera corallina di cui, fino a questo memento, non si sapeva assolutamente nulla. Tale meraviglia della natura è infatti situata in cima a una montagna sottomarina che non era ancora mai stata esplorata.

Ciò che è emerso è una barriera corallina che vanta oltre il 50% della struttura costituita da corallo vivo, un dato eccezionale per le profondità in cui è stata rinvenuta.

La spedizione scientifica GalapagosDeep2023 si è infatti imbattuta nella prima barriera corallina al mondo totalmente incontaminata, con una lunghezza di più o meno 2 km e a circa 400 metri sulla cima di una montagna sottomarina.

Gli artefici della scoperta

A fare questa scoperta a dir poco straordinaria sono stati gli esperti di GalapagosDeep2023, ovvero un team di scienziati della Woods Hole Oceanographic Institution, dell’Università di Bristol, della Boise State University e dell’Università dell’Essex. Un lavoro certosino e che è avvenuto in collaborazione con la Direzione del Parco Nazionale delle Galapagos, la Fondazione Charles Darwin e l’Istituto Oceanografico e Antartico della Marina Militare Ecuadoriana.

Fino a non molto tempo fa si pensava che Wellington Reef, spettacolo della natura situato al largo della costa di Darwin, fosse l’unica barriera corallina sopravvissuta El Niño del 1982-1983, un fenomeno climatico periodico che ha provocato un forte riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale e che, a sua volta, ha causato siccità, inondazioni e un numero indefinito di uragani: ha avuto un impatto economico globale di oltre 8 miliardi di dollari

Ma grazie a questa nuova scoperta è possibile affermare che le comunità coralline in acque protette sopravvivono da secoli, e nonostante tutto, nelle profondità della Riserva Marina delle Galapagos.

Le dichiarazioni degli addetti ai lavori

Come vi abbiamo accennato questo rinvenimento è assolutamente importantissimo tanto che José Dávalos, ministro dell’Ambiente, dell’Acqua e della Transizione Ecologica dell’Ecuador, ha scritto su Twitter: “Ancora una volta le Galapagos ci sorprendono! Una spedizione scientifica scopre la prima barriera corallina totalmente incontaminata, lunga circa 2 km, a circa 400 metri sulla cima di una montagna sottomarina, con abbondante vita marina”. Ha poi continuato sottolineando: “Questi spazi sono importanti perché rappresentano aree di rifugio e di alimentazione per le specie di acque profonde, sostenendo la vita di queste popolazioni diverse e potenzialmente uniche”.

Stuart Banks, ricercatore della Charles Darwin Foundation e anche uno dei partecipanti alla spedizione, ci ha invece tenuto a specificare che: “L’aspetto affascinante di queste barriere coralline è che sono antiche, indisturbate da secoli o migliaia di anni e sostanzialmente incontaminate, a differenza di quelle che si trovano in molte altre parti degli oceani del mondo. Nelle spedizioni moderne è stato esplorato meno del 5% delle acque aperte della Riserva Marina, quindi è possibile che ci siano altre barriere coralline come questa”.

E noi speriamo di scoprirlo presto.