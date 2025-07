Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Nel cuore del Municipio IV, Roma scopre una nuova anima urbana: la Rambla di Pietralata, un ampio spazio pubblico completamente riqualificato che richiama, nel nome e nello spirito, la celebre passeggiata di Barcellona. Estesa su 17.000 metri quadrati e dominata dal verde, questa nuova area rappresenta un modello di mobilità sostenibile, inclusione sociale e valorizzazione ambientale.

Un progetto di rigenerazione urbana tra verde, cultura e mobilità dolce

La nuova Rambla di Pietralata è frutto di un articolato intervento di riqualificazione urbana incluso nel Contratto di valorizzazione urbana siglato nel 2015 tra Roma Capitale e il MIT. Con un investimento complessivo di 5 milioni di euro, il progetto ha trasformato una zona marginale in un punto di riferimento per il quartiere, favorendo socialità, benessere e attività all’aperto.

La Rambla si divide in due ambiti principali:

la Piazza : uno spazio urbano su più livelli, pavimentato e arricchito con scalinate, rampe, una fontana, percorsi pedonali e aree verdi,

: uno spazio urbano su più livelli, pavimentato e arricchito con scalinate, rampe, una fontana, percorsi pedonali e aree verdi, il Giardino Ciclopedonale: un corridoio verde lungo via delle Cave di Pietralata, progettato per la mobilità dolce e le attività sportive.

Una piazza inclusiva per la comunità

Collocata a ovest delle Cave di Pietralata, la nuova piazza rappresenta il cuore pulsante della Rambla. Grazie al suo design accessibile e alla varietà di elementi architettonici – come pensiline, scalinate, fontane e aree alberate – questa area favorisce la fruizione collettiva e valorizza il paesaggio urbano, offrendo un luogo d’incontro moderno e accogliente.

Il giardino ciclopedonale: sostenibilità e benessere

Il secondo ambito del progetto è dedicato alla mobilità sostenibile e al tempo libero. Il giardino ciclopedonale parallelo a via delle Cave di Pietralata – fino al polo universitario e al nuovo mercato di via Benedetti – integra percorsi per biciclette e pedoni, siepi aromatiche, alberature e aree verdi attrezzate. Un vero polmone verde della capitale pensato per il movimento e il relax.

Un esempio concreto di sostenibilità ambientale

Grande attenzione è stata data all’impatto ambientale: le pavimentazioni, tranne quelle della piazza e dei marciapiedi, sono state fatte in calcestruzzo colorato drenante e favoriscono l’assorbimento dell’acqua, mentre il sistema di irrigazione sfrutta l’acqua di ricircolo raccolta in vasche sotterranee. L’obiettivo è chiaro: limitare il consumo di risorse e promuovere un equilibrio tra intervento urbano e natura.

Un viaggio nella storia: i reperti archeologici emersi

Durante i lavori sono emersi reperti archeologici di grande valore storico, che hanno reso necessarie modifiche al progetto originale per garantirne la tutela. Gli scavi hanno riportato alla luce:

murature e un pozzo di una villa rustica romana,

13 tombe di epoca tardoantica.

Cinque epoche in un solo sito: un’eredità archeologica unica

Le indagini archeologiche condotte in collaborazione con la Soprintendenza hanno individuato cinque periodi storici distinti, che testimoniano l’evoluzione dell’area nel tempo:

età repubblicana: cava sotterranea a camere per l’estrazione del tufo,

età augustea – piena età imperiale: costruzione e sviluppo di una villa agricola con canalizzazioni e pozzo,

epoca tardoantica: necropoli con 13 tombe a fossa e sepolture particolari,

periodo IV: abbandono dell’area,

epoca contemporanea: uso agricolo e demolizione di strutture antiche.

La nuova Rambla di Pietralata, quindi, non è solo un esempio virtuoso di riqualificazione urbana, ma anche un ponte tra passato e futuro, dove la storia antica incontra le esigenze moderne di vivibilità e sostenibilità.