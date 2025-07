SiViaggia Cinema all'aperto al Colosseo

Immagina di guardare un film sotto le stelle, seduto tra le rovine di un’antica civiltà, con il Colosseo che brilla accanto a te come un custode silenzioso della storia. Non è la scena di un colossal, ma la realtà dell’iniziativa Quo Vadis?, uno degli eventi estivi più suggestivi di Roma, che trasforma il cuore della Capitale in una sala cinematografica a cielo aperto.

Avevo sentito parlare di questa rassegna, un cinema all’aperto immerso nella storia, ma non mi aspettavo un’emozione così intensa. Sono arrivata mentre il sole stava tramontando, tingendo i Fori Imperiali di arancio e oro. L’atmosfera era surreale: pochi passi e avevo lasciato il traffico cittadino alle spalle, per viaggiare nel tempo.

Il Tempio di Venere: antichità sotto le stelle

La location straordinaria di questa esperienza è il Tempio di Venere, situato ai piedi del Colle Palatino, proprio di fronte al Colosseo. Sedersi su una delle sedie disposte tra le rovine, significa vivere un’esperienza multisensoriale. Il marmo millenario sotto i piedi, la brezza estiva tra gli archi, il cielo romano che si accende di stelle… e il grande schermo. Il contrasto tra antico e contemporaneo è affascinante, ma armonioso.

Alfonsina Russo, Direttore del Parco archeologico del Colosseo ha detto: “Nel cuore della Roma eterna, il Tempio di Venere e Roma si conferma un luogo di memoria, ma anche uno spazio vivo, aperto alla sperimentazione e al dialogo interculturale. Dopo la musica, che ha animato le serate di giugno, è la volta del cinema, arti in grado di esplorare temi universali, attraverso linguaggi artistici contemporanei. La rassegna si nutre dell’eredità di due maestri del pensiero e dell’immaginario del Novecento, Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini, offrendo al pubblico uno spettacolo unico“.

Il Tempio di Venere a Roma fu progettato dall’imperatore Adriano e inaugurato nel 135 d.C. Era dedicato a due divinità complementari: da un lato Venere Felix, la dea portatrice di fortuna e madre mitica del popolo romano; dall’altro Roma Aeterna, la personificazione della città eterna, simbolo della civiltà e della potenza imperiale.

L’architettura del tempio era grandiosa e monumentale: si trattava infatti di una costruzione doppia, con due celle disposte schiena contro schiena, orientate rispettivamente verso il Colosseo e verso il Foro Romano. Il complesso era circondato da un ampio portico colonnato e sorgeva su un podio elevato che ne accentuava la maestosità. Oggi, di questa straordinaria struttura, restano rovine suggestive in marmo e mattoni: frammenti dell’abside e alcune colonne ancora in piedi raccontano la grandezza originaria del tempio, offrendo ai visitatori uno scorcio affascinante sull’antico splendore di Roma.

Il cinema più bello del mondo?

Quo Vadis? 2025 si svolge dall’8 al 19 luglio e ogni sera vengono proiettati film di ieri e di oggi. Tra i registi delle opere in programma Nanni Moretti, Fellini, Matteo Garrone, i fratelli D’Innocenzo, ma anche Rossellini, Pasolini e Riccardo Milani. Io sono andata il 12 luglio quando Alessandro Rossellini, nipote dell’indimenticabile Roberto, ha introdotto la proiezione de Il Miracolo con Anna Magnani e La ricotta di Pier Paolo Pasolini. Entrambi i film erano in versione restaurata con alcune scene inedite che all’epoca furono tagliate per la censura. Rapita da quelle pellicole in bianco e nero che hanno fatto la storia del cinema, più volte la mia mente ha pensato: “esiste un cinema più bello di questo? Probabilmente no“.

E poi mi sono ritrovata a fantasticare su cosa proverebbero quei giganti della settima arte a vedere che il pubblico del futuro sta ammirando il loro lavoro in una cornice così speciale. Intorno a me, turisti, romani, coppie, anziani, ragazzi: tutti con lo stesso sguardo incantato. Gabriella Buontempo, Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia ha dichiarato: “La scelta dei film di questa edizione intreccia suggestioni poetiche e provocazioni autoriali, portando nel cuore di Roma non solo grandi nomi come Fellini e Pasolini, ma anche nuove visioni e nuove favole. Insieme al Parco archeologico del Colosseo, la Cineteca Nazionale rinnova il proprio impegno a rendere il patrimonio cinematografico vivo, accessibile, capace di dialogare con il presente in modo libero, gratuito e condiviso. Buona visione!“.

SiViaggia

Qualche consiglio pratico

Se raggiungete questa location con la metro basta scendere alla fermata Colosseo e vi trovate l’ingresso a pochi passi. Se invece arrivate in auto basta parcheggiare su viale Aventino e percorrere via dei Fori Imperiali. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, ma si consiglia la prenotazione tramite il sito. Ogni proiezione può essere prenotata a partire da una settimana prima della data prevista e i biglietti vengono resi disponibili alle ore 11.00 tramite una piattaforma esterna, con rilascio automatico e programmato. Il giorno stesso della proiezione, un’ulteriore disponibilità di biglietti sarà distribuita sempre alle ore 11.00.