Un sistema perfetto di sfarzosi palazzi aristocratici e strade eleganti ricordano gli anni d’oro della Repubblica di Genova, quando si trovava all’apice del suo potere marittimo e finanziario: sono i Palazzi dei Rolli e le Strade Nuove, sito incluso nel Patrimonio dell’umanità UNESCO che il 27 febbraio 2026, in occasione di TourismA (la Borsa del turismo culturale e archeologico ospitata a Firenze), ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento: è stato eletto miglior sito UNESCO dell’anno dal Gist (Gruppo Italiano Stampa Turistica) che ha conferito il premio ACTA 2026 – Archeological & Cultural Tourism Award -, giunto alla quarta edizione.

Un premio patrocinato da Toscana Promozione Turistica, che nasce per dare il giusto riconoscimento a musei, siti archeologici, destinazioni e giornalisti che si impegnano nella promozione e divulgazione del turismo culturale e archeologico. Il premio ai Palazzi dei Rolli è stato ritirato da Giacomo Montanari, assessore alla cultura del Comune di Genova, e da Sandra Torre, direttrice del turismo del Comune di Genova.