Un sistema perfetto di sfarzosi palazzi aristocratici e strade eleganti ricordano gli anni d’oro della Repubblica di Genova, quando si trovava all’apice del suo potere marittimo e finanziario: sono i Palazzi dei Rolli e le Strade Nuove, sito incluso nel Patrimonio dell’umanità UNESCO che il 27 febbraio 2026, in occasione di TourismA (la Borsa del turismo culturale e archeologico ospitata a Firenze), ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento: è stato eletto miglior sito UNESCO dell’anno dal Gist (Gruppo Italiano Stampa Turistica) che ha conferito il premio ACTA 2026 – Archeological & Cultural Tourism Award -, giunto alla quarta edizione.
Un premio patrocinato da Toscana Promozione Turistica, che nasce per dare il giusto riconoscimento a musei, siti archeologici, destinazioni e giornalisti che si impegnano nella promozione e divulgazione del turismo culturale e archeologico. Il premio ai Palazzi dei Rolli è stato ritirato da Giacomo Montanari, assessore alla cultura del Comune di Genova, e da Sandra Torre, direttrice del turismo del Comune di Genova.
Cosa sono i Palazzi dei Rolli e le Strade Nuove
Nel cuore pulsante del centro storico di Genova, in Liguria, i palazzi dei Rolli sono un sistema di 163 palazzi, di cui 42 classificati come siti UNESCO (costruiti tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo). Rappresentano il primo modello di ospitalità diffusa di Stato della storia europea. Si tratta di un meccanismo burocratico e sociale visionario per l'epoca: un sistema a sorteggio obbligava le famiglie nobiliari più ricche a ospitare le visite di Stato di Papi, Re, imperatori e dignitari per conto della Repubblica nei propri eleganti palazzi.
Nel cuore delle Strade Nuove – da Via Giuseppe Garibaldi (l’antica Strada Nuova o Via Aurea) a Via Cairoli, fino a via Bensa e via Balbi – si snoda ancora oggi una scenografica sequenza di palazzi nobiliari tra tardo Rinascimento e Barocco. Edifici di tre o quattro piani che sorprendono con scaloni monumentali a cielo aperto, cortili ariosi e logge affacciate su raffinati giardini nascosti.
Nonostante i secoli trascorsi e le ferite dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale, molti ambienti conservano intatti affreschi, stucchi e decorazioni firmate dai grandi protagonisti del manierismo e del barocco genovese, restituendo l’atmosfera fastosa della Genova dei secoli d’oro.
Perché è stato premiato questo sito UNESCO
Il premio Gist ACTA 2026 giunge proprio in occasione del ventennale del riconoscimento UNESCO delle Strade Nuove e dei Palazzi dei Rolli di Genova, avvenuto il 13 luglio 2006.
Entrando in tale lista, il centro storico della città è stato protagonista di un'importante riqualificazione che ha cambiato la percezione di Genova da “città di porto” a “capitale del barocco mondiale”.
Premiare i Rolli e le Strade Nuove significa, come dichiarato dal Gist, premiare la capacità di Genova di riposizionarsi come capitale culturale internazionale. Ha infatti saputo intercettare un turismo colto, trasformando un sistema di ospitalità del XVI secolo in un asset turistico contemporaneo di respiro globale.
Il premio ACTA 2026 riconosce anche due scelte lungimiranti: la narrazione del sito affidata ai Divulgatori Scientifici, ovvero giovani storici dell’arte e architetti che, con grande passione, hanno nobilitato il ruolo della mediazione culturale, rendendo gli studi scientifici accessibili e coinvolgenti per ogni tipologia di pubblico, e l’invenzione del format dei ‘Rolli Days‘, l'appuntamento culturale organizzato solitamente in primavera e in autunno che offre l'apertura straordinaria e gratuita di questi palazzi storici, spesso privati, con visite guidate.
Domenica al museo ai Palazzi dei Rolli l'1 marzo
Quale momento migliore per festeggiare il premio come miglior sito UNESCO dell'anno se non visitando le sorprendenti meraviglie dei Palazzi dei Rolli? C'è un'occasione speciale da prendere al volo: domenica 1° marzo torna l'iniziativa Domenica al Museo del Ministero della Cultura, che apre gratuitamente a tutti i musei e i parchi archeologici statali.
Anche il sistema di edifici UNESCO del cuore di Genova partecipa alla Domenica al Museo, con diversi appuntamenti ai Musei nazionali di Genova nella Galleria nazionale di Palazzo Spinola e nel Palazzo Reale di Genova. Potrete consultare le iniziative a Genova e nel resto d'Italia sul sito ufficiale cultura.gov.it/domenicalmuseo.