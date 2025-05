Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: comune di Roma parco d’affaccio di Ostia Antica

Nel cuore di Ostia Antica nasce un nuovo spazio dedicato alla natura, alla storia e al benessere. Il Parco di affaccio sul Tevere di Ostia Antica, recentemente inaugurato, rappresenta una tappa molto importante nel progetto di valorizzazione delle sponde del fiume a Roma. Un luogo dove respirare a contatto con la natura, passeggiare lentamente, godersi un giro in bicicletta o semplicemente apprezzare il panorama a due passi dagli scavi archeologici. In questo articolo vengono riportate tutte le caratteristiche di questo nuovo parco urbano.

Un parco sul fiume: natura e relax a pochi passi dal centro storico

Il nuovo Parco d’affaccio di Ostia Antica si estende su un’area di circa 1,5 ettari, situata a pochi metri dal celebre sito archeologico e raggiungibile facilmente anche da via Gherardo. Questo intervento ha trasformato una zona precedentemente abbandonata in un parco naturalistico moderno, dove è possibile immergersi nella flora fluviale tipica del Tevere, tra felci, canneti e boschi igrofili.

Il cuore del parco è un percorso ciclo-pedonale ad anello lungo oltre 700 metri, ideale per rilassanti passeggiate, jogging o giri in bicicletta in totale sicurezza, all’ombra dei pini e con vista sugli ormeggi delle piccole imbarcazioni.

Educazione ambientale e benessere psicofisico

Il parco non è solo un’oasi verde, ma anche uno spazio per la formazione e l’educazione ambientale. Come sottolineato dall’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, l’obiettivo è quello di rendere fruibili le sponde del fiume, offrendo ai cittadini di Roma e non solo un luogo dove imparare a conoscere l’ambiente fluviale e migliorare il proprio benessere psicofisico grazie al contatto diretto con la natura.

Un collegamento fluviale tra Roma e Ostia

Uno degli elementi più innovativi del Parco d’affaccio di Ostia Antica è la presenza di un molo riqualificato, che ospita ora un battello turistico in grado di collegare direttamente il parco con la spiaggia urbana Tiberis, situata nella zona sud di Roma. Un’esperienza unica da provare assolutamente, che permette di navigare il Tevere, coniugando natura, turismo e mobilità sostenibile.

Un progetto più ampio per riscoprire il Tevere

Il parco di Ostia è il terzo degli affacci sul Tevere inaugurati dal Comune di Roma, dopo quelli dell’Acqua Acetosa e del lungotevere delle Navi. Altri due, in fase di apertura entro l’estate, sono previsti a Ponte Milvio e al Foro Italico, per un totale di cinque nuovi parchi lineari realizzati grazie a un investimento complessivo di 7,3 milioni di euro di fondi giubilari.

Come ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, questi interventi segnano l’inizio di una nuova epoca nel rapporto della città con il suo fiume, offrendo ai romani e ai turisti tanti itinerari inediti tra storia, verde e bellezza paesaggistica.

Il Parco di affaccio di Ostia Antica è molto più di un semplice spazio verde: è un luogo in cui la natura incontra la storia, dove cittadini e visitatori possono riscoprire il Tevere da una prospettiva nuova, sostenibile e inclusiva. Un invito a vivere il territorio in modo più consapevole e rispettoso, tra archeologia, biodiversità e percorsi rigeneranti. Questa è una valida alternativa green per coloro che vivono in città ma amano stare anche in mezzo alla natura.