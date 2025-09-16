Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF I premi Apex assegnati alle migliori compagnie aeree per il 2026

È tempo di riconoscimenti per il settore del trasporto aereo. Anche quest’anno, l’Apex (Airline Passenger Experience Association), il network internazionale che riunisce le principali compagnie, i fornitori e le aziende collegate al mondo dell’aviazione, ha assegnato i suoi ambiti premi, punto di riferimento per la qualità dei servizi offerti a bordo.

A rendere i premi Apex particolarmente significativi è la metodologia: i riconoscimenti si basano, infatti, sul feedback diretto dei passeggeri, raccolto attraverso la partnership con TripIt di Concur, una delle app di viaggio più diffuse al mondo. Oltre un milione di voli sono stati valutati dai clienti di quasi 600 compagnie aeree, su una scala a cinque stelle, con certificazione indipendente di una società di revisione professionale.

“Attraverso Apex World Class”, ha spiegato Joe Leader, CEO di Apex “celebriamo il notevole impegno di queste compagnie aeree e lounge che ridefiniscono l’eccellenza in ogni aspetto del viaggio, andando oltre gli standard a cinque stelle. Il raggiungimento di questo standard più elevato riflette l’impegno non solo per un servizio e un comfort eccezionali, ma anche per la sicurezza, la sostenibilità e la soddisfazione del cliente, valori che oggi risuonano tra i viaggiatori. Questo riconoscimento segna un passo significativo verso un futuro in cui ogni volo dovrebbe essere confrontato con uno standard più elevato di qualità di livello mondiale”.

I criteri tenuti in considerazione sono il comfort dei posti a sedere, la qualità del servizio in cabina, le opzioni di intrattenimento a bordo, l’offerta gastronomica, la disponibilità di lounge Vip negli aeroporti e la connessione wi-fi.

Le categorie dei premi

I riconoscimenti Apex si articolano in diverse sezioni. Le certificazioni Five Star e Four Star distinguono le compagnie in quattro tipologie: globali, major, regionali e low cost. A queste si aggiunge il titolo di Apex World Class, che valorizza le realtà più virtuose per sicurezza, sostenibilità, inclusività e benessere.

Un’altra categoria è rappresentata dagli Apex Best Awards, che premiano le migliori compagnie su scala globale e regionale (Africa, Asia, Europa, Nord e Sud America, Medioriente, Pacifico). Infine, i premi Apex/Ifsa Awards si concentrano sull’innovazione nell’ultimo anno, con riconoscimenti specifici per connettività, intrattenimento, cabine, cibo e servizio.

Il premio Apex World Class presuppone il raggiungimento di standard internazionali di sicurezza, benessere, sostenibilità, servizio e inclusività. Gli ApexFive Star e Apex Four Star suddividono le compagnie in quattro categorie: compagnie aeree globali, compagnie aeree principali, compagnie aeree regionali e compagnie low cost

Le compagnie aeree premiate per il 2026

Five Star

Tra le compagnie globali Five Star figurano nomi di primo piano come Air France, Cathay Pacific, Delta, Etihad, Qantas, Swiss, Virgin Atlantic e United Airlines. Presenti anche Air Canada, KLM, Korean Air, Aeroméxico ed Air New Zealand, oltre ad alcune realtà asiatiche in forte crescita come Starlux Airlines ed Eva Air.

Five Star Major Airlines

Nella categoria Five Star Major Airlines si distinguono, tra le altre, Aer Lingus, Alaska Airlines, JetBlue, Vietnam Airlines e Hawaiian Airlines, mentre per le regionali spicca Jsx.

Four Star Global

Passando alle Four Star Global, sono state premiate compagnie di lunga tradizione come American Airlines, British Airways, Lufthansa, Iberia, Tap Air Portugal, Thai Airways e la nostra Ita Airways.

Four Star Major

Le Four Star Major comprendono, tra le altre, Air Europa, EgyptAir, Philippine Airlines, Royal Air Maroc, Virgin Australia e WestJet, mentre tra le regionali entrano in classifica Airlink e Porter Airlines.

Low cost

Per la categoria low cost, conquistano le Four Star compagnie come Aegean Airlines, AirAsia, IndiGo, Norwegian, Southwest Airlines, Vueling e Zipair Tokyo.

Le 10 migliori compagnie del 2026

Dieci compagnie aeree hanno ottenuto il riconoscimento Apex World Class in tutte le classi di viaggio. Per aggiudicarsi il World Class, le compagnie aeree devono qualificarsi attraverso un processo completo che include un audit condotto da professionisti del settore di Yates and Partners, una società di consulenza leader nella trasformazione dell’esperienza degli ospiti. La metodologia comprende oltre mille ore di elaborazione di analisi di audit, una valutazione triangolata di un anno di punteggi e recensioni dei clienti, e una revisione paritaria condotta da esperti del mondo accademico e di market intelligence. Ecco la top 10:

All Nippon Airways Emirates Fiji Airways Japan Airlines Oman Air Qatar Airways Saudia Singapore Airlines Turkish Airlines Xiamen Airlines

Cos’è il premio Apex

Gli Apex Awards non sono solo una vetrina di prestigio, ma rappresentano un termometro dell’industria del trasporto aereo, fotografando i progressi compiuti dalle compagnie per rispondere alle esigenze dei viaggiatori. Con l’attenzione crescente verso sostenibilità, innovazione tecnologica e inclusività, i premi di quest’anno confermano una tendenza: non basta più portare i passeggeri da un punto A a un punto B, bisogna offrire un’esperienza di viaggio completa, sicura e memorabile.