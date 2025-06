iStock La bellissima chiesa di Maruggio

La vitamina D è indispensabile per prendersi cura di ossa, sistema immunitario, muscoli e pelle. Uno dei modi più efficaci per stimolare la produzione della “vitamina del sole” è esporsi alla luce in modo naturale. Perché non farlo passeggiando tra le vie silenziose di un borgo, respirando aria pura, sotto un cielo limpido e avvolti dalla luce del sole?

È questo il concetto alla base della nuova campagna nazionale IBSA ideata per sensibilizzare sull’importanza della vitamina D e dell’aderenza terapeutica nelle terapie per ipovitaminosi. Gli episodi del format sono girati in sei borghi italiani, selezionati per la loro purezza paesaggistica, dove prende vita una campagna di sensibilizzazione che unisce salute e territorio.

Una chiamata a rallentare, a riscoprire il contatto con la natura e a lasciarsi illuminare, dentro e fuori.

“Tra il dire e il fare”, la nuova campagna di sensibilizzazione di IBSA

Il 16 giugno 2025 sono iniziate le riprese della nuova campagna firmata MEDICOM e promossa da IBSA. Si tratta di un progetto innovativo che coinvolge sei splendidi borghi italiani, pensato per sensibilizzare sull’importanza della vitamina D unendo la forza del linguaggio audiovisivo con il valore dell’informazione scientifica.

Le sei puntate, di cui l’ultima verrà girata il 28 giugno 2025, hanno come scenario diverse regioni d’Italia, da nord a sud: grazie alla collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, si andrà a comporre un itinerario emozionale e informativo che fonde territorio e salute, tradizioni e benessere.

“Ogni borgo è una cornice autentica in cui raccontare storie di vita quotidiana e salute con leggerezza e verità” spiega Dario Nuzzo, autore del format. In ogni puntata, infatti, il pubblico potrà incontrare personaggi autentici che, con leggerezza e ironia, racconteranno il loro rapporto con la salute, il sole e il cambiamento. A dare il loro contributo anche medici di rilievo esperti in questo campo.

La tappa nel borgo di Maruggio

La tappa a Maruggio, in Puglia, è il 26 e 28 giugno 2025. Si tratta di un borgo dove “il sole è di casa”. Incastonato tra uliveti secolari e affacciato sul mare cristallino del Salento, con le sue case bianche, incarna alla perfezione lo stile di vita mediterraneo: sano, equilibrato, autentico. Qui è un piacere trascorrere le giornate all’aria aperta, tra una chiacchiera in piazza e pranzi tutti insieme a base di ingredienti importanti per stimolare la produzione naturale di vitamina D, dall’olio extravergine d’oliva alle verdure di stagione.

Proprio come insegna la protagonista pugliese di questo episodio, bastano anche pochi minuti al giorno, magari durante la pausa pranzo, per prendersi cura di sé in modo semplice e naturale. A Maruggio, il sole non è solo un elemento del paesaggio, è un alleato prezioso per la salute.

I borghi coinvolti nell’iniziativa

Il format “Tra il dire e il Fare” ha come obiettivo quello di creare un itinerario che esalta il Made in Italy, dove la valorizzazione dei borghi protagonisti si sposa con la salute delle comunità, in un equilibrio tra bellezza, benessere e futuro.

Gli altri borghi protagonisti, oltre a Maruggio, sono stati Sangemini in Umbria (16-17 giugno), Clusone in Lombardia (18-19 giugno), Laigueglia in Liguria (20-21 giugno), Montechiarugolo in Emilia-Romagna (22-23 giugno) e Monteverde in Campania (24-25 giugno).