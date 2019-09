Sarà a Limone Piemonte la zip-line più lunga d’Europa

editato in: da

Amate l’avventura e il rischio è il vostro pane quotidiano? Un’esperienza davvero adrenalinica è in arrivo per voi: presto sarà possibile provare la zip-line più lunga d’Europa, che sorgerà proprio nel nostro Paese, e più precisamente a Limone Piemonte.

Il Comune si trova in provincia di Cuneo, nella splendida cornice delle Alpi Marittime, ed è la storica via di transito tra il Piemonte e la Riviera di Ponente, in Liguria.

Ma è anche un’importante stazione sciistica, una delle più nevose d’Italia: i suoi tre comprensori sono meta di migliaia di turisti che amano lo sport sulla neve. La fortuna “sciistica” di Limone Piemonte è iniziata negli Anni ’70, quando venne scelta per i Campionati italiani di sci alpino. Da quel momento sono state molte le competizioni nazionali ed internazionali che si sono svolte qui, regalando alla località maggior prestigio.

Presto ci sarà un’altra attrattiva a rendere Limone Piemonte unica a livello europeo: proprio qui verrà infatti costruita la zip-line più lunga del continente. La teleferica sorgerà sul territorio della Riserva Bianca, grazie al progetto presentato dalla Lift, la società che gestisce gli impianti di risalita.

I più coraggiosi potranno presto affrontare un volo dell’angelo mai visto prima, con panorama mozzafiato sulla valle sottostante e sulle montagne circostanti. La zip-line sarà infatti lunga ben 2.410 metri, per un dislivello totale di 560 metri.

Niente paura: la teleferica è divisa in due tratti, il primo decisamente più tranquillo, adatto anche per chi non ha mai provato un’esperienza del genere. La parte iniziale collega Punta Cabanaira a Monte Gherra, per una lunghezza di 560 metri e un dislivello di circa 120 metri. Chi se la sentirà, potrà immediatamente ripartire per il secondo tratto, quello più adrenalinico: ben 1.850 metri di lunghezza, con un dislivello totale di 440 metri. L’arrivo sarà stabilito presso la pista Giorgio Armand, a quota 1.410 metri.

Grazie alla nuovissima zip-line, Limone Piemonte mira ad ampliare maggiormente la gamma di attrazioni per aumentare il flusso di turisti che sceglieranno questa località per le prossime vacanze. Qui è infatti possibile dedicarsi alle esperienze più diverse, come ad esempio le escursioni e i percorsi in mountain bike. La Via del Sale è una antica mulattiera che collega il Piemonte, la Liguria e la Francia. Oggi è una delle principali mete per chi ama la natura incontaminata, il trekking e la MTB. Pensate, in poche decine di chilometri si passa dalla montagna al mare.