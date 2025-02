SiViaggia regala il magazine GATE numero 47

gate-47

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità. Alle pagine 44-47 del numero 47 trovate l’ultimissimo articolo di SiViaggia dedicato a Nizza, la città della Costa Azzurra dove è sempre primavera da scoprire d’inverno, passeggiando lungo la Promenade des Anglais ma andando ad esplorare anche luoghi meno noti e gli ultimi indirizzi top.

Inoltre, sfogliando le pagine del magazine trovate anche qualche utile consiglio per organizzare i prossimi weekend tra picchi innevati dove andare a sciare, giardini fioriti che riaprono per la stagione e nuovi musei. È sufficiente registrarsi gratuitamente per poter effettuare il download.

Registrati per continuare a leggere questo eBook Iscriviti Hai già un profilo su SiViaggia? Accedi