La nuova classifica delle città più vivibili del mondo

L’Economist Intelligence Unit (EIU), l'unità di ricerca del settimanale The Economist, ha stilato la classifica delle città più vivibili del 2022. La brutta notizia è che la prima italiana si trova solo alla 49esima posizione (Milano), ma la buona nuova è che in Europa ci sono diverse città considerate il top per la vivibilità. Al decimo posto c'è Osaka in Giappone (in foto), a pari merito con Melbourne (entrambe con un punteggio totale di 95.1).