Cosa c’è di nuovo a New York City: 10 luoghi da non perdere

New York è una città in continua evoluzione. Non è una novità se ogni volta che la si visita c’è. Dopo la grande ricostruzione di Ground Zero , a parte qualche inaugurazione (grattacieli, hotel, ristoranti, negozi), i cambiamenti sono stati scaglionati nel corso degli ultimi anni. Mai come quest’anno, invece, la città ha deciso di mettere in atto. Nuovi quartieri super cool (come Hudson Yards ), nuovi edifici iconici (), nuovi rooftop, nuovi musei (quello della Statua della Libertà ) e nuovi indirizzi. Tutti in una volta sola. Bisognerà attendere il 2020, invece per, l’osservatorio outdoor più alto di New York City ad Hudson Yards, con vedute panoramiche sulla metropoli da un’altezza di 395 metri. Ecco perché, se è un po’ che non andate a New York City, questo è il momento giusto per farlo