Vivere all’estero, la nuova classifica delle 10 migliori città al mondo

Quali sono le migliori città al mondo in cui vivere? Ogni anno, l’Economist Intelligence Unit (EIU) valuta le città a livello globale in termini di vivibilità, pubblicando l’attesissimo Global Liveability Index. Il rapporto dell’EIU esamina 173 città utilizzando 30 indicatori suddivisi in diverse categorie, tra cui stabilità, sanità, cultura, ambiente, istruzione e infrastrutture, e poi le classifica su una scala di 100 punti. La Top Ten 2024 vede un ex aequo tra Nuova Zelanda e Giappone: nel primo caso, troviamo Auckland, dal clima mite, dalle numerose opportunità lavorative e dalla vasta gamma di offerte per l'intrattenimento e il tempo libero. (Nella foto Auckland, Nuova Zelanda).