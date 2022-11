I più bei mercatini di Natale da visitare in Europa

Manca sempre meno al periodo più magico dell'anno e le città iniziano a vestirsi a festa tra mercatini, luci e colori. A Lugano va in scena "Christmas holidays in Lugano: tra natura, cultura, gastronomia ed eventi": dal 1 novembre ecco un’atmosfera magica, tra addobbi natalizi e momenti di svago. Attorno al tradizionale albero addobbato in Piazza della Riforma, vi sono i mercatini natalizi che animano le strade del centro, la gastronomia, la musica dal vivo, e le numerose proposte di animazione. Anche il Parco Ciani si accende e brilla di magia ospitando il Bosco Incantato. (Nella foto, Natale a Lugano).