La classifica dei Paesi più sicuri in cui viaggiare in Europa

Nella scelta della meta per le proprie vacanze, molti turisti si concentrano sulla sicurezza: poter viaggiare in tutta tranquillità è uno dei requisiti fondamentali per chi è in procinto di partire. Ma quali sono le destinazioni europee più sicure per il 2023? Ce lo rivela la classifica stilata dalla compagnia statunitense di assicurazioni di viaggio Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP), che vede il Regno Unito (nella foto) al 14esimo posto, scalando qualche posizione rispetto all'anno scorso.